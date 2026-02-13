Tenta il furto in una casa cantoniera sulla Statale, denunciato 49enne di Copertino

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 49enne di Copertino per tentato furto aggravato in concorso con un’altra persona non identificata.

Nel tardo pomeriggio del 5 febbraio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Galatina, sono intervenuti sulla Strada Statale 101, presso la casa cantoniera, per la segnalazione di due persone che armeggiavano sulla recinzione esterna della struttura, con in mano una torcia e un utensile, riconducibile verosimilmente ad un flessibile. I poliziotti intervenuti sul posto hanno notato la presenza del furgone e dei due con il volto travisato, mentre erano ancora intenti a caricare sul veicolo una griglia in metallo di grosse dimensioni.

Alla vista degli agenti, hanno scavalcato il muro nel giardino di pertinenza della casa cantoniera e si sono dati alla fuga nelle campagne adiacenti la struttura, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno accertato subito sul furgone che non risultava essere rubato ed è stato sottoposto a sequestro poiché all’interno vi erano cinque griglie “Orsoglil Zincate”.

Una volta effettuati gli accertamenti del caso, è stato contattato il proprietario che è stato sentito come persona informata sui fatti dagli agenti del Commissariato di Nardò, competente per territorio di residenza dello stesso.

Il proprietario ha raccontato di aver prestato il suo furgone a un suo amico e, a conferma delle sue dichiarazioni, ha mostrato agli operanti l’autovettura di proprietà del 49enne, che era parcheggiata nelle vicinanze.

A quel punto, le attenzioni dei poliziotti si sono concentrate su quest’ultimo, che è risultato essere già noto alle forze dell’ordine; così è stato indagato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Il successivo 10 febbraio, all’uomo è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Galatina per anni 2, emesso dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti.