Cabina della luce manomessa e buio in strada per rubare auto, piano sventato dalla Polizia

Nella serata del 12 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Lecce, finalizzati al contrasto dei diversi fenomeni di criminalità, gli agenti impegnati in servizio sono stati allertati dalla Sala Operativa a prestare particolare attenzione ai furti di autovetture.

Durante un’attività di perlustrazione nella zona “Aria Sana”, le volanti hanno notato una situazione anomala: la cabina che custodisce il contatore dell’illuminazione pubblica risultava manomessa e le vie adiacenti completamente al buio. Insospettiti, gli agenti hanno avviato un controllo capillare dell’area e, nei pressi di una Alfa Romeo Stelvio, hanno sorpreso due uomini vestiti di nero e con il volto travisato da passamontagna che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga a bordo del veicolo.

Gli immediati accertamenti sulla targa hanno consentito di appurare che la stessa è risultata appartenere a una Jeep Renegade rubata. È stata quindi diramata l’allerta a tutte le pattuglie presenti sul territorio per le ricerche dell’auto in fuga.

Nel frattempo, la pattuglia rimasta sul posto ha proseguito i controlli in zona e ha individuato una Renault Mégane con il quadro elettrico acceso. All’interno del mezzo, sul tappetino, è stato rinvenuto un dispositivo di decodificazione del codice chiave, collegato alla presa Obd dell’auto, al quale era connesso un dispositivo circolare simile a un magnete su cui era appoggiata una chiave elettronica Renault.

Lo strumento, utilizzato per la programmazione o la clonazione di chiavi elettroniche, è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti tecnici e per l’eventuale riscontro di impronte digitali lasciate dagli autori del tentato furto.

Dell’episodio è stato informato il proprietario dell’auto di fabbricazione francese, che ha sporto denuncia.