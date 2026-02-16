A fuoco una palestra a Taviano, gesto doloso. Si indaga

Notte di paura e fiamme nella zona industriale di Taviano. Un incendio, infatti, ha colpito la palestra “Athena”, sita in via degli Artigiani, danneggiata dalle fiamme di natura certamente dolosa. Un uomo, col volto travisato, si è introdotto nella struttura scatenando il rogo prima di dileguarsi nel buio.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il malvivente sarebbe entrato in azione nel cuore della notte. Dopo aver forzato una finestra laterale dell’edificio, si è introdotto nei locali della palestra portando con sé del liquido infiammabile.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già al vaglio degli inquirenti, mostrano una sequenza secondo la quale l’uomo, con il volto coperto, ha cosparso diversi ambienti interni con il combustibile per poi appiccare il fuoco. Le fiamme, si sono propagate rapidamente, minacciando l’intera struttura.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto del sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli. Grazie al loro intervento rapido, l’incendio è stato domato. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo del rogo sono intervenuti anche i Carabinieri. I militari hanno eseguito tutti i rilievi del caso, necessari per ricostruire l’esatta dinamica del gesto.