Scontro tra auto sulla 275, perde la vita 61enne di Cursi

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 275. A perdere la vita è stato un operaio 61enne di Cursi coinvolto – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – in un tamponamento, avvenuto per cause ancora da chiarire non lontano dallo svincolo per Scorrano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni racco, l’uomo era al voltante della sua Ford Fiesta quando sarebbe avvenuto l’impatto con un altra vettura, una Skoda. Nell’altra auto, c’erano tre persone. Dopo l’urto, particolarmente violento, la vettura del 61enne, che viaggiava da solo, sarebbe finita all’interno di uno dei cantieri che si affacciano sulla strada statale.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118. I medici hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano: per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro e, alla fine, i medici hanno constatato il decesso.

Gli occupanti dell’altra vettura, visibilmente scossi dall’accaduto, non avrebbero riportato ferite gravi. Sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti e controlli di routine.

Toccherà ai carabinieri della compagnia di Maglie effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato i militari dell’Arma impegnati negli accertamenti del caso.

La comunità di Cursi è ora stretta nel dolore per la scomparsa di un uomo conosciuto e stimato, in una giornata segnata da una tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la Statale 275.