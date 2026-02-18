Ruba un portafogli e fugge a bordo di un monopattino contromano sulla Lecce-Gallipoli, arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Copertino, nel corso di un servizio a largo raggio, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente.

L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto avanzata dal titolare di un ristorante situato in quel centro cittadino che aveva appena subito il furto del proprio portafogli che lo stesso aveva momentaneamente poggiato su un tavolino in prossimità dell’ingresso dell’esercizio commerciale.

Allertati, i militari hanno avviato una rapida attività info-investigativa, sostenuta dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze raccolte, che li ha condotti sulle tracce dell’uomo sebbene lo stesso si fosse già allontanato dal luogo del furto riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Attivate le ricerche, i militari lo hanno individuato e raggiunto lungo la Strada Statale 101 Lecce–Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Lequile, dove lo stesso viaggiava contromano a bordo di un velocipede. Bloccato in tutta sicurezza e sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato ancora in possesso del portafogli rubato poco prima contenente, oltre al denaro contante, anche i documenti di identità della vittima. Il tutto è stato quindi recuperato e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario. Nel corso della perquisizione l’uomo stato trovato in possesso anche di 2 grammi circa di hashish e, per tale ragione, segnalato alle autorità.