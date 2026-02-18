Ruba un portafogli e fugge a bordo di un monopattino contromano sulla Lecce-Gallipoli, arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Copertino, nel corso di un servizio a largo raggio, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente.
L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto avanzata dal titolare di un ristorante situato in quel centro cittadino che aveva appena subito il furto del proprio portafogli che lo stesso aveva momentaneamente poggiato su un tavolino in prossimità dell’ingresso dell’esercizio commerciale.
Allertati, i militari hanno avviato una rapida attività info-investigativa, sostenuta dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze raccolte, che li ha condotti sulle tracce dell’uomo sebbene lo stesso si fosse già allontanato dal luogo del furto riuscendo a far perdere le proprie tracce.
Attivate le ricerche, i militari lo hanno individuato e raggiunto lungo la Strada Statale 101 Lecce–Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Lequile, dove lo stesso viaggiava contromano a bordo di un velocipede. Bloccato in tutta sicurezza e sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato ancora in possesso del portafogli rubato poco prima contenente, oltre al denaro contante, anche i documenti di identità della vittima. Il tutto è stato quindi recuperato e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario. Nel corso della perquisizione l’uomo stato trovato in possesso anche di 2 grammi circa di hashish e, per tale ragione, segnalato alle autorità.
Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce in attesa dell’udienza di convalida.
Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.