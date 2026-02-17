Trasferta vietata per i tifosi dell’Inter a Lecce, chiuso il Settore Ospiti

A seguito di gravi disordini registrati durante alcuni incontri di calcio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha varato un provvedimento restrittivo che colpisce direttamente la tifoseria dell’Inter.

La decisione ha ripercussioni immediate sulla prossima sfida di campionato il match tra nerazzurri e giallorossi, infatti, in programma allo Stadio “Via del Mare” il 21 febbraio, sarà chiuso il Settore Ospiti e vietata la vendita dei tagliandi alle persone residenti in Lombardia.

La decisione a opera del Prefetto di Lecce Natalino Manno, in linea con le direttive nazionali.