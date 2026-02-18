Assalto al distributore sulla Guagnano-San Pancrazio, sradicata e rubata colonnina self-service

Un furto dai modi per così dire spettacolari è avvenuto nella notte lungo la Statale 7ter, nel tratto che collega Guagnano a San Pancrazio Salentino.

Una banda di malviventi ha preso di mira un’area di servizio con un obiettivo preciso: il denaro contenuto nella cassa automatica. Invece di tentare di scassinarla sul posto, i ladri hanno letteralmente sradicato la colonnina self-service, caricandola su un mezzo e dileguandosi.

Da una prima ricostruzione, una volta divelta la colonnina, che contiene le banconote per il rifornimento “fai-da-te”, la banda l’ha caricata su un veicolo per poi fuggire, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

L’allarme è scattato immediatamente, con i militari dell’Arma dei Carabinieri, che sono giunti tempestivamente sul luogo del furto, dove hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

Il bottino contenuto all’interno del totem è ancora in fase di quantificazione