Massimiliano Migliaccio nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Lecce

Nella giornata di oggi, il Questore Giampietro Lionetti ha accolto il Vice Questore Massimiliano Migliaccio, nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce.

Nato a Napoli ma calabrese di adozione, 48 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II, dal dicembre del 2008 ha frequentato il corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, all’esito del quale, ha conseguito il Master in Scienze della Sicurezza presso l’Università Sapienza di Roma ed è stato assegnato alla Questura di Imperia dove ha, inizialmente, rivestito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale e poi di Dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel gennaio 2013 è stato trasferito presso il Commissariato di di Taurianova come dirigente e, nel gennaio 2015, presso la Questura di Crotone dove ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile.

Nel gennaio 2018 è stato trasferito presso l’omologo ufficio investigativo della Questura di Trieste ove ha assunto l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile, nonché Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi e della Sezione Omicidi.

Nel settembre 2023 ha lavorato presso la Questura di Vibo Valentia ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile.

Nel corso della sua carriera è stato impegnato in numerose indagini sia contro la criminalità organizzata, portando a termine anche diverse attività investigative sul fenomeno dell’immigrazione clandestina lungo le rotte del mediterraneo e dei Balcani.

