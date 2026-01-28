A Salice Salentino al via il servizio di acquisto e consegna a domicilio, il Comune rafforza la rete di solidarietà

L’Amministrazione Comunale di Salice Salentino con l’Assessorato ai Servizi Sociali, promuove un importante servizio di prossimità dedicato all’acquisto e alla consegna a domicilio di alimenti, beni di prima necessità e farmaci, rivolto ai cittadini che si trovano in condizioni di fragilità o difficoltà.

Un’iniziativa concreta che nasce con l’obiettivo di garantire supporto quotidiano e vicinanza reale, soprattutto a chi ha difficoltà negli spostamenti o necessita di un aiuto pratico. Protagonisti del progetto sono i ragazzi del Servizio Civile Universale, che con disponibilità, impegno e sensibilità si occupano dell’acquisto e della consegna dei beni richiesti, offrendo al tempo stesso un supporto umano e relazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30

Per richiederlo è sufficiente contattare il numero 331 2003422, prenotare l’acquisto di alimenti, beni di prima necessità o farmaci, che verranno poi consegnati direttamente a domicilio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio dedicato in Piazza Pace, presso la sede del Comune (n. 3), oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]

«Questo servizio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i bisogni reali della nostra comunità», dichiara il Sindaco Mimino Leuzzi, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire inclusione, dignità e sostegno alle persone più fragili.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali Marco Ligori, che evidenzia come «l’attività svolta dai volontari del Servizio Civile Universale sia un esempio virtuoso di solidarietà attiva e di cittadinanza responsabile».

Un servizio che unisce efficienza, attenzione e umanità, rafforzando il senso di comunità e di vicinanza.