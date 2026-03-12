Nuova Ztl e sicurezza stradale, il piano della Giunta per tutelare il centro storico

L’amministrazione comunale compie un passo decisivo verso la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Con l’ultima delibera della giunta municipale, sono stati approvati nuovi provvedimenti riguardanti la Zona a Traffico Limitato, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza stradale, la vivibilità dei residenti e l’integrità del patrimonio ambientale e culturale del cuore pulsante della città.

ZTL h24: le vie interessate dai nuovi varchi

Per evitare che alcune zone del centro storico vengano impropriamente utilizzate come aree di parcheggio o diventino “imbuti” di traffico, la delibera introduce l’accesso ZTL h24 nelle seguenti strade:

Via Mario Bernardini: (tratto tra via Duca degli Abruzzi e piazzetta della Luce). Precedentemente a orario variabile, la via diventava spesso un parcheggio selvaggio a discapito dei residenti.

Via Benedetto Cairoli: istituito l’ingresso h24 nel tratto tra via Duca degli Abruzzi e via Carlo Russi per evitare blocchi della circolazione e pericolose inversioni di marcia. Resta invariato l’orario variabile per il deflusso in uscita.

Porta Rudiae-Via Adua: attivazione h24 per il varco in uscita dal centro storico.

Via Marino Brancaccio: divieto di transito h24 (eccetto residenti) con ingresso da via dei Verardi, per eliminare il problema delle auto intrappolate in una strada senza uscita.

Sosta tariffata e modifiche alla circolazione

Una novità importante riguarda via Marco Aurelio, che viene esclusa dalla ZTL per permettere la libera fruizione dei parcheggi. Gli stalli precedentemente riservati ai residenti diventeranno a sosta tariffata (strisce blu). Di conseguenza, il varco elettronico di via Aurelio-Garibaldi sarà spostato in via Aurelio-Vico Mondo Nuovo.

Altre modifiche chiave includono:

Via Arcivescovo Petronelli: istituito il doppio senso di circolazione con divieto di fermata su entrambi i lati, per facilitare il deflusso da Corso Vittorio Emanuele ed evitare assembramenti nei pressi del Duomo.

Via dei Verardi: inversione del senso di marcia (tra via Ascanio Grandi e via Brancaccio) per migliorare la fluidità del traffico.

Sicurezza pedonale: limite di velocità a 20 km/h

In considerazione del forte aumento dei flussi turistici, l’amministrazione ha deciso di abbassare il limite massimo di velocità in tutto il centro storico da 30 km/h a 20 km/h. Un provvedimento necessario per garantire l’incolumità dei pedoni e incentivare una mobilità dolce e sicura.

“L’obiettivo strategico è la riduzione degli effetti negativi del traffico e il miglioramento della vivibilità,”spiega l’assessore al Traffico, Giancarlo Capoccia. “Vogliamo costruire un sistema di mobilità più ordinato e sostenibile. Ridurre la congestione significa migliorare la qualità dell’aria e valorizzare il nostro patrimonio urbano. È un passo concreto per rendere il centro storico uno spazio sicuro e accogliente per residenti, commercianti e turisti.”