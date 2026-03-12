Lecce punta alla “Bandiera Azzurra 2026”, lo sport al centro del benessere cittadino

Lecce accelera nel segno dello sport, della salute e della partecipazione. La Giunta comunale, su impulso dell’assessore allo Sport Giancarlo Capoccia, ha ufficializzato la candidatura della città al prestigioso riconoscimento “Bandiera Azzurra 2026”.

Il premio, promosso dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) in collaborazione con l’ANCI, viene assegnato ogni anno a un massimo di dieci comuni italiani che si distinguono per la promozione della corsa, del cammino e di stili di vita sani.

Lecce Run: il cuore pulsante della candidatura

Il fulcro di questa sfida nazionale sarà la “Lecce Run”, la gara podistica competitiva di 10 km (omologata FIDAL) prevista per il prossimo 11 ottobre. L’evento non sarà solo una competizione atletica, ma una vera festa cittadina capace di unire agonismo e valorizzazione del patrimonio barocco.

Il progetto nasce dalla sinergia con l’ASD “Tre Casali”, storica realtà del territorio. L’assessore Capoccia ha espresso profonda gratitudine per il supporto tecnico e organizzativo: “Un ringraziamento va al tecnico Paolo Zongolo e al presidente Gianluca Quarta per la passione profusa, oltre all’Ufficio Sport del Comune. La Bandiera Azzurra è un messaggio di vitalità: dimostra che Lecce crede nello sport come strumento di crescita sociale e benessere collettivo.”