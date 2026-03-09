“Scegliere la libertà”, un evento contro le dipendenze al Teatro Cavallino Bianco di Galatina

Informarsi per capire, capire per decidere. È questo il cuore del convegno “Scegliere la libertà: informarsi, capire, decidere”, che si terrà giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 10:00, nella cornice del Teatro Cavallino Bianco di Galatina.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Questura di Lecce e l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina, con il patrocinio del Comune, rappresenta un momento cruciale di confronto rivolto agli studenti delle scuole locali sul tema della prevenzione e del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti.

Una strategia nazionale di prevenzione

L’evento non si limita alla dimensione locale, ma si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga. L’obiettivo è allinearsi alle strategie nazionali di prevenzione, offrendo ai giovani gli strumenti critici necessari per affrontare le sfide legate alle dipendenze e promuovere scelte di vita consapevoli.

Relatori e autorità: un parterre d’eccezione

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco delle istituzioni, della magistratura e del mondo sociale, tra cui: il Questore della Provincia di Lecce, il Prefetto e il Sindaco di Galatina; Antonio Pignataro (Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; Francesca Mariano (Giudice presso il Tribunale di Lecce) e Antonio De Donno (già Procuratore della Repubblica di Brindisi); Mariangela Pascali (Direttore SerD Lecce), Vito Vernì (Comunità Emmanuel) e don Antonio Coluccia, il “prete degli ultimi” da anni in prima linea contro lo spaccio nelle periferie.