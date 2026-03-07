“Recumaterna”, quando la Messa iniziò a parlare italiano e del latino rimase solo il ‘dialetto del cielo’

Per secoli, entrando in chiesa la domenica mattina, i fedeli ascoltavano parole solenni, sospese tra il cielo e la terra, che sembravano arrivare da un tempo lontano. Erano le parole della messa in latino, lingua sacra e universale della Chiesa cattolica, ma lontana, spesso difficile da comprendere per chi sedeva nei banchi, come un’eco che scendeva dall’altare senza posarsi davvero nelle orecchie della gente.

Una mattina di primavera, il 7 marzo 1965, la Chiesa cominciò a rivolgersi alla gente con le parole della gente. La svolta arrivò con il Sacrosanctum Concilium, uno dei documenti fondamentali del Concilio Vaticano II, promulgata da Papa Paolo VI il 4 dicembre 1964. Tra le pagine, scritto nero su bianco, c’era l’autorizzazione a usare la Lingua italiana – o le altre lingue nazionali – in diverse parti della Messa cattolica. Una decisione destinata a cambiare il volto della liturgia.

La Sacrosanctum Concilium non ha solo tradotto parole: ha restituito la fede al popolo, rendendola un abbraccio caldo, non un velo freddo. Non era solo un cambio di parole: era un ponte tra il divino e l’umano, un invito a pregare con la voce del cuore, nella lingua della mamma, del nonno, del vicino di casa. I fedeli non erano più spettatori, ma protagonisti della preghiera comune.

La liturgia prima del cambiamento, quando il latino diventava… “recumaterna”

Per generazioni, la messa si era celebrata quasi interamente in latino. I sacerdoti recitavano formule tramandate nei secoli, mentre i fedeli seguivano in silenzio oppure con piccoli messalini tradotti. Non tutti conoscevano il latino e spesso le preghiere venivano ripetute “a orecchio”, trasformandosi in suoni familiari, ma non sempre corretti. È così che la lingua ufficiale della messa è diventata un dialetto celeste, custodito dalla memoria più che dalla comprensione. Uno degli esempi più curiosi riguarda il “Requiem aeternam”, il recumaterna nel dialetto salentino. O scatta in pace, al posto requiestant in pace, pronunciato con rispetto e devozione. Non era una presa in giro, né una mancanza di rispetto: era il modo spontaneo con cui la tradizione passava di bocca in bocca, adattandosi alla memoria popolare. Quel piccolo errore racconta molto di un’epoca: una fede sincera, vissuta con semplicità, anche quando le parole rimanevano misteriose.

Il Kyrie Eleison diventava un lamento familiare, e il Confiteor una serie di suoni ritmici.Queste “storpiature” non erano errori da correggere, ma testimonianze di una fede popolare che cercava di avvicinarsi al mistero con gli strumenti che aveva. Oggi, a tanti anni di distanza da quel storico 7 marzo 1965, si custodisce ancora il ricordo di quella rivoluzione silenziosa, anche in Salento dove le chiese risuonano di preghiere in italiano, ma ogni tanto, durante i funerali o le messe per i defunti, qualcuno sussurra ancora quel “recumaterna” che sa di infanzia, di nonna, di casa.

Oggi è difficile immaginare una messa senza l’italiano, ma restano anche quei piccoli frammenti di memoria popolare – come il buffo “recumaterna” nato da Requiem aeternam – che raccontano con tenerezza la fede di un’Italia che pregava come poteva, con devozione e semplicità.

In fondo, la storia della liturgia non è fatta solo di documenti e concili.

È fatta anche di voci, di errori affettuosi, di comunità che, generazione dopo generazione, cercano semplicemente le parole giuste per pregare insieme.