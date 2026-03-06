XX Giornata Mondiale del Rene, Asl Lecce e Fir Salento lanciano 10 giorni di screening gratuiti e prevenzione

In occasione della XX Giornata Mondiale del Rene, che si celebra ufficialmente giovedì 12 marzo 2026, il Dipartimento Nefro-Dialitico e Urologico di ASL Lecce, in stretta collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (FIR) “Salento Lecce”, ha definito un fitto calendario di appuntamenti.

Il programma, coordinato dal Dr. Efisio Sozzo e dalla Dr.ssa Maria Caterina Carbonara, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per ridurre l’impatto delle patologie renali, spesso silenziose ma fortemente invalidanti.

“La prevenzione è uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica,” ha dichiarato il Commissario Straordinario di ASL Lecce, Stefano Rossi. “Portare screening gratuiti nelle piazze e nelle scuole significa intercettare precocemente i fattori di rischio e rafforzare la cultura della donazione.”

Progetto “Nefrologie Aperte”: Screening Gratuito il 12 Marzo

Il cuore dell’iniziativa si terrà giovedì 12 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I cittadini e i familiari di pazienti nefropatici potranno accedere liberamente (senza impegnativa) per effettuare:

Misurazione della pressione arteriosa

Calcolo del BMI (Indice di Massa Corporea)

Esame urine estemporaneo

Le strutture coinvolte:

Lecce: Ospedale “Vito Fazzi” e Ambulatorio Territoriale

P.O. Gallipoli, Scorrano, Galatina e Casarano

Tricase: Ospedale “Card. Panico”

Centri Dialisi: Copertino (Diaverum), Maglie, Città di Lecce e CAD Campi Salentina.

Prevenzione nelle Scuole Superiori (6-12 Marzo)

Gli specialisti nefrologi incontreranno gli studenti maggiorenni per sessioni informative e screening in loco.

6-8 marzo: Incontri e screening presso il Liceo Artistico di Poggiardo, l’I.I.S.S. “Mattei” di Maglie e il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino.

9-12 marzo: Incontri informativi a Lecce (Licei Banzi, Deledda, Palmieri) e Galatina/Gallipoli. Per questi istituti, lo screening sarà disponibile il 12 marzo presso gli ambulatori di riferimento.

Screening Pediatrico al “Vito Fazzi”

L’attenzione è rivolta anche ai più piccoli. Il 12 marzo dalle 15:00 alle 18:00, la U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Lecce (1° piano, Day Service) effettuerà stick urine e misurazione della pressione per bambini con familiarità nefro-urologica.

Prenotazione obbligatoria: inviare una mail a [email protected] entro l’11 marzo.

Eventi in Piazza e Monumenti Illuminati

15 Marzo (Copertino): Screening in Piazza Umberto I (ore 9:00-14:00) in collaborazione con Croce Rossa e ANED.

10-12 Marzo (Casarano): La facciata del Palazzo Comunale si illuminerà per tenere alta l’attenzione sulla salute renale.

Convegni e Cultura della Donazione

Sono previsti tre incontri pubblici per approfondire i temi della prevenzione e della donazione degli organi:

Casarano: 10 marzo, ore 18:00 (Auditorium). Castromediano: 12 marzo, ore 18:00 (Parco A. Savio). San Donato di Lecce: 13 marzo, ore 18:00 (Civic Center) con l’evento “Donare sinfonia corale”.

Il programma gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici di Lecce e dell’ANED. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi alle farmacie locali o ai Punti Informativi presso la “Cittadella della Salute” di Lecce.