XX Giornata Mondiale del Rene, Asl Lecce e Fir Salento lanciano 10 giorni di screening gratuiti e prevenzione

In occasione della XX Giornata Mondiale del Rene, che si celebra ufficialmente giovedì 12 marzo 2026, il Dipartimento Nefro-Dialitico e Urologico di ASL Lecce, in stretta collaborazione con la Fondazione Italiana del Rene (FIR) “Salento Lecce”, ha definito un fitto calendario di appuntamenti.
Il programma, coordinato dal Dr. Efisio Sozzo e dalla Dr.ssa Maria Caterina Carbonara, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per ridurre l’impatto delle patologie renali, spesso silenziose ma fortemente invalidanti.
“La prevenzione è uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica,” ha dichiarato il Commissario Straordinario di ASL Lecce, Stefano Rossi. “Portare screening gratuiti nelle piazze e nelle scuole significa intercettare precocemente i fattori di rischio e rafforzare la cultura della donazione.”
Progetto “Nefrologie Aperte”: Screening Gratuito il 12 Marzo
Il cuore dell’iniziativa si terrà giovedì 12 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I cittadini e i familiari di pazienti nefropatici potranno accedere liberamente (senza impegnativa) per effettuare:
-
Misurazione della pressione arteriosa
-
Calcolo del BMI (Indice di Massa Corporea)
-
Esame urine estemporaneo
Le strutture coinvolte:
-
Lecce: Ospedale “Vito Fazzi” e Ambulatorio Territoriale
-
P.O. Gallipoli, Scorrano, Galatina e Casarano
-
Tricase: Ospedale “Card. Panico”
-
Centri Dialisi: Copertino (Diaverum), Maglie, Città di Lecce e CAD Campi Salentina.
Prevenzione nelle Scuole Superiori (6-12 Marzo)
Gli specialisti nefrologi incontreranno gli studenti maggiorenni per sessioni informative e screening in loco.
-
6-8 marzo: Incontri e screening presso il Liceo Artistico di Poggiardo, l’I.I.S.S. “Mattei” di Maglie e il Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino.
-
9-12 marzo: Incontri informativi a Lecce (Licei Banzi, Deledda, Palmieri) e Galatina/Gallipoli. Per questi istituti, lo screening sarà disponibile il 12 marzo presso gli ambulatori di riferimento.
Screening Pediatrico al “Vito Fazzi”
L’attenzione è rivolta anche ai più piccoli. Il 12 marzo dalle 15:00 alle 18:00, la U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Lecce (1° piano, Day Service) effettuerà stick urine e misurazione della pressione per bambini con familiarità nefro-urologica.
-
Prenotazione obbligatoria: inviare una mail a
[email protected]entro l’11 marzo.
Eventi in Piazza e Monumenti Illuminati
-
15 Marzo (Copertino): Screening in Piazza Umberto I (ore 9:00-14:00) in collaborazione con Croce Rossa e ANED.
-
10-12 Marzo (Casarano): La facciata del Palazzo Comunale si illuminerà per tenere alta l’attenzione sulla salute renale.
Convegni e Cultura della Donazione
Sono previsti tre incontri pubblici per approfondire i temi della prevenzione e della donazione degli organi:
-
Casarano: 10 marzo, ore 18:00 (Auditorium).
-
Castromediano: 12 marzo, ore 18:00 (Parco A. Savio).
-
San Donato di Lecce: 13 marzo, ore 18:00 (Civic Center) con l’evento “Donare sinfonia corale”.
Il programma gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici di Lecce e dell’ANED. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi alle farmacie locali o ai Punti Informativi presso la “Cittadella della Salute” di Lecce.