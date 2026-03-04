Trasporto Pubblico Lecce, incontro Provincia-Comune per potenziare i collegamenti con l’hinterland

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Adorno, l’incontro convocato dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino con il sindaco del Comune di Lecce Adriana Poli Bortone, per un confronto sui Servizi di Trasporto Pubblico Locale per i Comuni limitrofi al capoluogo.

Erano presenti, inoltre, il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, il dirigente del Servizio Pianificazione provinciale dei trasporti Roberto Serra, il consigliere provinciale Francesco Volpe.

L’incontro è stato un’occasione proficua di confronto istituzionale sulle possibilità di rendere funzionale l’interazione tra il trasporto pubblico urbano operato dalla Città capoluogo e i trasporti extraurbani attivati dalla Provincia di Lecce. L’Ente provinciale, infatti, si sta adoperando, rispetto alla propria pianificazione come Autorità di ambito, per rendere quanto più efficienti possibili i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) anche a beneficio dei Comuni della cintura, cercando di potenziare linee e corse.

A conclusione dell’incontro odierno, quindi, si è convenuto che verrà fatta emergere, in sede regionale, l’esigenza da parte del territorio di potenziare corse e linee per i Comuni della cintura, in connessione con la città capoluogo.

Il presidenteTarantino ha dichiarato: “C’è sicuramente la volontà della Provincia di migliorare, di aprire ad una maggiore fruizione da parte della popolazione, non solo leccese, ma anche della cintura extraurbana, dei servizi previsti con il nuovo TPL. Quest’ultimo vede la Regione riconoscere alla Provincia su tutto il territorio salentino un ruolo di cabina di regia. Siamo contenti dell’esito della riunione di oggi e siamo pronti a coinvolgere gli altri Comuni vicini a Lecce, sia per migliorare in termini di numero di corse, sia in termini di rapidità dell’offerta stessa, a vantaggio degli utenti che devono avere meno complicazioni possibili”.

Il Primo cittadino di Lecce Adriana Poli Bortone ha evidenziato: “L’incontro odierno è stato un primo passo molto proficuo, perché c’è stato spirito di collaborazione fra istituzioni e anche con i tecnici, che naturalmente dovranno incontrarsi in un momento successivo. Comune e Provincia insieme sosterranno le iniziative che sono utili a tutto quanto il territorio, venendo incontro alle esigenze dei Comuni limitrofi al capoluogo, i quali da tempo ci chiedono di avere forme di trasporto molto più agile, più snello, più frequente, in modo tale, tra l’altro, che in città si snellisca anche il traffico delle auto e si usufruisca molto di più del trasporto pubblico”.