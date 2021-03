Autovelox e telelaser puntati sulle strade del Salento: il calendario dei controlli di marzo

Guidare con prudenza, rispettare i limiti di velocità e tutte le regole imposte dal Codice della strada. Sono questi i “consigli” che gli automobilisti dovrebbero rispettare sempre, ogni volta che si mettono al volante, anche se di solito capita di fare più attenzione su quelle strade controllate dagli occhi elettronici, pronti ad immortalare le infrazioni commesse. E sono tanti i tratti “sorvegliati” da autovelox, telelaser e postazioni fisse che, quando si tratta di ‘beccare’ i trasgressori, non fanno sconti a nessuno.

Sapere dove si trovano, su quali strade provinciali si possono incontrare è semplice grazie al calendario dei controlli diffuso, ogni mese, da Palazzo dei Celestini per mettere in guardia i tantissimi automobilisti che, ogni giorno, percorrono il tacco dello stivale e spesso premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore.

Attenzione, quindi, a non superare i limiti di velocità imposti. Più che per evitare le odiosissime multe che ti costringono a mettere mano al portafoglio è una questione di sicurezza. Non essere spericolati, evitare di distrarsi con lo smartphone, indossare sempre la cintura di sicurezza sono regole che dovrebbero “guidare” tutti gli automobilisti. Anche perché non bisogna dimenticare che i pericoli possono venire anche dagli “altri” e guidare in modo prudente e rispettoso riduce i rischi.

Tornando ai temutissimi sistemi elettronici, è possibile scaricare il calendario dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse (c’è quello sulla Lecce-Novoli attivo h24 tutto il giorno e tutti i giorni, festivi compresi), nel mese di marzo cliccando qui.