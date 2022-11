Il Natale è vicino, tra tradizione e piatti tipici. Ecco qualche consiglio per dei regali salentini

Mancano meno di 30 giorni al Natale e nelle città del Salento e di tutta Italia iniziano a fare capolini gli addobbi e le luci colorate che creano un’atmosfera magica, anno dopo anno. Il 25 dicembre si avvicina ed è per tutti un momento da passare con la propria famiglia e i propri amici, con le persone che magari abitano lontano e che non violano il rito, intoccabile, di tornare nel luogo che chiamano casa almeno in questo periodo dell’anno.

Parte il conto alla rovescia per il Natale del 2022 e, se c’è chi per i regali aspetta sempre l’ultimo momento, non sarebbe una cattiva idea iniziare a dare uno sguardo o farsi un’idea su cosa prendere per i propri cari. Ovviamente, sarà un Natale segnato da rincari delle bollette e l’inflazione che affligge quasi tutti i prodotti, anche quelli di prima necessità. Ecco alcuni consigli su cosa regalare per un Natale da passare in Salento.

Le ricette della tradizione

Sono tanti, troppi da includere in una sola lista ma regalare un dolce o un piatto salato tipico della tradizione salentina è una buona idea. Che siate voi a prepararlo o che lo compriate in una pasticceria non è molto importante: è il pensiero quello che conta. Per fare qualche esempio che sicuramente vi farebbe fare un figurone, il pesce di pasta di mandorle è un dolce tipico della tradizione. Immancabili anche i Purceddhruzzi, un altro dei dolci tipici salentini, o le Chinuliddhre, dei biscotti pieni di marmellata.

L’artigianato locale

Tra le eccellenze salentine ci sono sicuramente alcuni prodotti di artigianato. Iconica la cartapesta, un’ottima idea regalo per aggiungere delle statuette al proprio presepe che abbiano il marchio di fabbrica del Salento. Non da meno i prodotti di pelletteria in uno dei tanti negozietti che si trovano nei borghi salentini che custodiscono una lunga tradizione di maestranze. Occhio anche ai prodotti in pietra leccese o alle ceramiche come il pumo, parte della tradizione salentina e pugliese.

Un augurio speciale per il Natale

Forse ormai persa nella tradizione, un’usanza tipica del Natale salentino era quella di regalare una bottiglietta d’olio. Era in tutto e per tutto un gesto di augurio speciale da donare ad una persona cara, come segno di buona fortuna e prosperità. Sono passati tanti anni e sicuramente c’è ancora chi si ricorda o pratica questa tradizione ma la speranza oggi è che si possa tornare a regalare questo augurio speciale.