Aiutiamo tre cani che devono essere curati, parte la raccolta fondi per farmaci salva-vita

Il Comitato P.A.T.T.A. (Protezione Animali Territoriali e Tutela Ambientale) comunica l’avvio immediato di una raccolta fondi urgente volta a coprire l’acquisto di farmaci essenziali per tre cani attualmente ricoverati e in condizioni di salute delicate, sotto stretto monitoraggio veterinario.

Le condizioni cliniche dei tre animali richiedono una continuità terapeutica non più procrastinabile. I medicinali prescritti dai veterinari, fondamentali per la loro ripresa, sono:

– Stargate 2 mg;

– Vetmedin 2,5 mg.

L’importo complessivo necessario per l’acquisto immediato di questi farmaci è di 300 euro. Questa somma deve essere raccolta nelle prossime ore per assicurare che le cure non vengano interrotte, evitando così un drammatico peggioramento delle condizioni degli animali coinvolti

Il Comitato P.A.T.T.A. invita calorosamente tutta la cittadinanza, gli amanti degli animali e chiunque voglia offrire il proprio sostegno, a contribuire secondo le proprie possibilità.

Ogni singola donazione, anche la più piccola, è fondamentale per raggiungere rapidamente l’obiettivo e salvare la vita di questi cani. L’urgenza è reale e documentata.

In un’ottica di massima trasparenza, il Comitato ha già diffuso sui propri canali social la documentazione fotografica che attesta le reali necessità terapeutiche degli animali.

Come contribuire subito

Per garantire immediatezza nell’acquisto dei farmaci, sono state attivate diverse modalità di donazione:

Postepay: 5333171182177895 – LNGRFL86P20I119E

PayPal: https://paypal.com/ncp/payment/6N9WT47QBAXCY

GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/salva-un-randagio

Il Comitato P.A.T.T.A. ringrazia in anticipo per la generosità e la tempestività. L’obiettivo primario è reperire i farmaci in tempo zero per garantire cure immediate e adeguate.

Gli aggiornamenti ufficiali sullo stato della raccolta fondi e sulle condizioni dei cani saranno pubblicati tempestivamente attraverso i canali social e il sito web del Comitato P.A.T.T.A.