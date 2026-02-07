Motori, passione e futuro: al via l’“Esposizione Automotive” ad Alessano

Dal 7 al 20 febbraio 2026, i riflettori si accendono su Alessano. La sede dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” in via 2 Novembre si trasforma in un hub d’eccezione per l’Esposizione Automotive, un evento unico che celebra l’evoluzione dei motori: dalle iconiche auto d’epoca alle moderne moto d’acqua, incrociando formazione tecnica e innovazione industriale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di connettere il mondo della scuola con le eccellenze del settore meccanico e della mobilità sostenibile, offrendo agli studenti e agli appassionati un viaggio tra storia, tecnica e prospettive occupazionali.

Il programma degli appuntamenti

1. Il taglio del nastro: sabato 7 Febbraio

L’evento è stato inaugurato ufficialmente alle ore 10.30 con una conferenza stampa di presentazione. L’incontro ha sancito la sinergia tra l’istituzione scolastica e i principali attori istituzionali e produttivi del territorio.

Hanno preso parte al tavolo tecnico:

– Osvaldo Stendardo, Sindaco di Alessano;

– Anna Lena Manca, Dirigente Scolastica dell’IISS “Don Tonino Bello”;

– Antonio Pisanò, Responsabile Sezione Metalmeccanica Confindustria Lecce;

– Antonio Trono, Presidente Categoria Meccatronici Confartigianato Imprese Lecce;

– Matteo Pedone, Amministratore di Pedone Group.

2. Venerdì 13 Febbraio: “Automotive in Love”

In occasione della settimana di San Valentino, l’esposizione celebra l’amore per il classico con “Automotive in Love – Esposizione di auto e moto d’epoca”.

Ore 10:00: un focus sulla storia del motorismo curato dal Prof. Tonino Benincasa (Messapia Automotoclub Storico) e dalla Dirigente Anna Lena Manca.

“Grasso che cola“: un momento narrativo di grande impatto, dove il tecnologo meccatronico Giulio Ciardo e Matteo Pedone condivideranno racconti di vita vissuta e sfide quotidiane in officina e in azienda.

3. Mercoledì 18 Febbraio: rotte verso il domani

Il focus si sposta sulla formazione d’eccellenza con l’incontro “ITS ACADEMY – Costruire oggi le rotte del domani”. In collaborazione con l’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia, si parlerà di specializzazione post-diploma.

Interverranno gli esperti del settore aeronautico e nautico:

– Ing. Viviano Causo e Ing. Roberta Ingrosso (Docenti ITS);

– Dott.ssa Carla Stasi (Tutor Didattico ITS);

– Prof.ssa Anna Lena Manca, dirigente dell’ IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase.

4. Venerdì 20 Febbraio: sicurezza e prevenzione

Il ciclo di eventi si chiude con il panel “Safe-Motive“, dedicato al ruolo cruciale dell’automotive nella prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze.

– Ing. Antonio Leanza (Protezione Civile Lecce) e l’Ing. Stefano Ferri illustreranno come la tecnologia dei motori sia al servizio della sicurezza collettiva e del soccorso tecnico.

Partner dell’iniziativa

L’evento è reso possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni che include: Comune di Alessano, Protezione Civile, Confindustria Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Messapia Automotoclub Storico, ASI (Automotoclub Storico Italiano), Pedone Group, Mastroleo S.r.l., ASD Hardwave, ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia.