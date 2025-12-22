La Chiesa di San Lazzaro ospita la Tombolata di Comunità

Il 29 dicembre 2025, a partire dalle ore 17:00, la Chiesa di San Lazzaro ospiterà la Tombolata di Comunità, un’iniziativa promossa da Progetto Itaca Lecce in collaborazione con la Parrocchia di San Lazzaro.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza – bambini, famiglie, giovani e anziani – e nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro autentico, favorire la conoscenza reciproca e rafforzare il senso di comunità nel quartiere e nella città. Un pomeriggio semplice e gioioso, in cui il gioco diventa occasione di relazione, ascolto e condivisione.

La Tombolata di Comunità rappresenta anche un momento significativo per uscire dalle porte del club e incontrare il territorio, costruendo legami tra persone, realtà associative e comunità parrocchiale. Un passo concreto per superare lo stigma legato alla salute mentale, promuovere una cultura dell’accoglienza e rafforzare un’alleanza di quartiere fondata sulla prossimità, sulla solidarietà e sul riconoscimento reciproco.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile conoscere il lavoro di Progetto Itaca Lecce e il suo impegno a favore della salute mentale e del sostegno a persone e famiglie; ascoltare storie e testimonianze di inclusione, cura e speranza;

Nel segno della semplicità e della condivisione, chi lo desidera potrà portare qualcosa da mangiare o da bere da condividere con gli altri partecipanti, per rendere il pomeriggio ancora più conviviale e familiare.

Un invito aperto a tutti per ritrovarsi insieme, conoscersi, giocare e vivere un momento di gioia e vicinanza reciproca, nel vero spirito della comunità.