Truffe e raggiri ad anziani, a Nardò parte un ciclo di incontri informativi

Tutela degli anziani, scende in campo la Polizia Locale.

Il Comando di via Crispi, in collaborazione con la Diocesi di Nardò Gallipoli, ha avviato un ciclo di incontri informativi con l’obiettivo di tutelare i cittadini, gli anziani in modo particolare, da truffe, raggiri e furti.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di azioni volte alla promozione dell’invecchiamento attivo e alla protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione. In questo caso, gli incontri nascono dalla necessità di contrastare un fenomeno crescente, che colpisce gli anziani non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e psicologico.

Il programma, concertato con la Diocesi di Nardò e Gallipoli e con il suo referente, don Salvatore Casole, prevede una serie di incontri presso tutte le parrocchie del territorio, il primo dei quali si è svolto nei giorni scorsi presso la cattedrale (è intervenuta la vice comandante Simona Bonsegna).

I prossimi si svolgeranno nelle altre parrocchie, presso Unitre e altri sodalizi della città. Durante gli appuntamenti esperti di questa problematica, appartenenti al Comando di Polizia Locale, illustreranno le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati: dalle truffe telefoniche (come il metodo del “finto nipote”) ai falsi addetti delle utenze domestiche, fino ai pericoli del web e dei messaggi svuota-conto.

“La sicurezza non è solo una questione di sorveglianza, ma soprattutto di informazione – spiega il comandante Cosimo Tarantino – vogliamo che i nostri anziani si sentano protetti e consapevoli, sapendo esattamente cosa fare e chi chiamare in caso di dubbio. Nessuno deve essere lasciato solo, ancor meno i nostri amati nonni”.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Al termine di ogni sessione viene distribuito un vademecum pratico con i numeri utili di emergenza e un decalogo di consigli per la sicurezza domestica e stradale. La cittadinanza è invitata a partecipare. Sono invitati a partecipare anche familiari e caregiver, affinché possano farsi portavoce di questi messaggi di prevenzione all’interno delle famiglie. Per informazioni sul calendario degli incontri basta rivolgersi alle parrocchie di appartenenza e al comando di Polizia Locale.

“La cronaca, purtroppo, è ricca di episodi relativi a truffe e raggiri agli anziani – ricorda il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – e la nostra città non è estranea a questo contesto. Il vademecum e gli incontri informativi sono molto utili, iniziative concrete per rendere più forti le politiche di prevenzione. Occorre coinvolgere direttamente gli anziani, ma anche i familiari, chi sta con loro ogni giorno, gli operatori e le reti sociali”.