ASL Lecce e Terzo Settore, al via l’Albo Aziendale per una sanità partecipata

L’ASL Lecce segna una svolta storica nel rapporto tra sanità pubblica e territorio. Con la pubblicazione dell’Avviso per la costituzione dell’Albo aziendale degli Enti del Terzo Settore (ETS), prende ufficialmente il via l’attuazione del Regolamento approvato lo scorso gennaio.

L’obiettivo è chiaro: definire una collaborazione organica, trasparente e strutturata tra il sistema sanitario pubblico e il privato sociale.

Una scelta culturale per una sanità più umana

Il Commissario Straordinario dell’ASL Lecce, Stefano Rossi, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti molto più di una semplice formalità burocratica: “Il Terzo Settore rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità. Arriva dove noi, per le ragioni più svariate, non riusciamo a esserci. Questo Albo è una scelta culturale che valorizza competenze diffuse e rafforza le reti di prossimità, rendendo i servizi più vicini alle persone.”

Il ruolo della Co-progettazione

L’Albo non è un semplice elenco, ma lo strumento operativo per attivare percorsi di:

Co-programmazione: per individuare insieme i bisogni della popolazione.

Co-progettazione: per costruire interventi e servizi mettendo a sistema le risorse pubbliche e sociali.

Il plauso del Comitato Consultivo Misto

Anche Romeo Delle Donne, Presidente del Comitato Consultivo Misto dell’ASL Lecce, ha espresso forte soddisfazione, evidenziando come gli ETS siano cruciali nella lettura anticipata dei bisogni, specialmente per le fasce più vulnerabili. Secondo Delle Donne, questa iniziativa garantisce una sanità partecipata in cui la qualità dei servizi cresce grazie al dialogo costante tra istituzioni e cittadinanza organizzata.

Chi può iscriversi e come partecipare

L’Avviso è rivolto a tutti gli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). I principali ambiti di intervento riguardano:

Ambiti di Intervento Principali Salute e Prevenzione Promozione della salute e cure palliative Fragilità Disabilità e supporto alle fasce vulnerabili Salute Mentale Assistenza e percorsi per le dipendenze patologiche Assistenza Assistenza domiciliare e prossimità territoriale

Scadenze e Modalità

Le realtà interessate hanno tempo fino al 30 marzo 2026 per presentare la domanda di iscrizione.