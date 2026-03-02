Pantaleo Greco alla guida del Repartodi Ostetricia e Ginecologia del “Vito Fazzi” di Lecce

L’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e la Facoltà di MedTec – corso di laurea in Medicina e Chirurgia di UniSalento – aprono un nuovo capitolo nella clinica e nella ricerca con l’insediamento del nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, il Prof. Pantaleo Greco.

Già Ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università degli Studi di Ferrara, il Prof. Greco vanta una quarantennale esperienza clinica e accademica in chirurgia oncologica ginecologica e mininvasiva, medicina della riproduzione, gestione delle emergenze ostetriche e salute materno-fetale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, si è distinto per l’impegno nella formazione di studenti e professionisti e nella promozione dell’innovazione clinica nella tutela della salute della donna. Ha ricoperto incarichi di Direttore di Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e di Direttore di Scuole di Specializzazione e Presidente di Corsi di Laurea in Ostetricia. Ha svolto intensa attività clinico-chirurgica, con oltre 9.000 interventi complessivi, di cui oltre 7.000 come primo operatore, con particolare esperienza in chirurgia oncologica ginecologica e mininvasiva (laparoscopica e robotica) e ha partecipato a oltre 8.000 parti.

“Ringrazio il dott. Fabrizio Totaro Aprile per aver guidato il reparto in questi oltre tre anni. L’ingresso della Facoltà di Medicina nella Asl – in attesa dello scorporo per il Policlinico – rappresenta un valore aggiunto: se da un punto di vista clinico i medici ospedalieri non sono secondi a nessuno, è altrettanto vero che i docenti universitari hanno, per formazione e vocazione, la capacità di formare, attrarre nuove energie, come gli specializzandi, e far crescere giovani medici. Questo connubio ci consente di affrontare con tutte le carte in regola le tante sfide future. E la Ginecologia e Ostetricia, che parla di vita, non poteva che essere uno degli ambiti più strategici che il Prof. Greco, forte di esperienze e conoscenze, farà crescere al meglio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario di Asl Lecce Stefano Rossi.

“Sono particolarmente orgoglioso di ricoprire questo incarico perché proprio in questo Ospedale ho incominciato a lavorare e nel Salento affondano le mie radici. Questo reparto ha il dovere di continuare a crescere e a dare di più: anche quando diventeremo Policlinico universitario, rimarremo punto di riferimento per un territorio vasto, per cui sarà fondamentale agire in rete con gli altri presidi ospedalieri della ASL Lecce. Abbiamo molto lavoro da fare, a partire dal potenziamento della chirurgia oncologica, anche attraverso l’utilizzo della robotica mini-invasiva, per ridurre il ricorso a cure in strutture fuori Regione. So di poter contare su un’ottima squadra di professionisti, con cui punteremo a compiere passi avanti significativi, sempre a tutela della salute della donna nella consapevolezza di essere operatori e operatrici all’interno del Sistema Sanitario Nazionale”, ha dichiarato Greco.

Nella foto: a destra il Prof. Pantaleo Greco