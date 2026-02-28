Porto Cesareo, attivato il servizio Cude. Come si semplifica la mobilità per i disabili

La Polizia Locale del Comune di Porto Cesareo compie un importante passo avanti verso l’inclusione e la digitalizzazione. È stato ufficialmente attivato il servizio Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), una piattaforma nazionale pensata per abbattere le barriere burocratiche e garantire una mobilità senza confini ai cittadini con disabilità.

Fino a ieri, un titolare di contrassegno disabili che doveva recarsi in un Comune diverso da quello di residenza era spesso costretto a comunicare preventivamente la targa del proprio veicolo per evitare sanzioni, specialmente nelle Zone a Traffico Limitato. Grazie all’adesione di Porto Cesareo alla piattaforma unica nazionale, questo passaggio non sarà più necessario. Una volta registrati, i titolari di pass potranno circolare liberamente in tutti i Comuni aderenti al sistema, accedendo alle ZTL abilitate senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni locali.

L’iscrizione è semplice e può essere gestita in totale autonomia dai cittadini attraverso i canali ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La piattaforma è accessibile tramite il Portale dell’Automobilista oppure attraverso l’App iPatente, previa autenticazione con Spid o Carta d’Identità Elettronica

Consapevole che il passaggio al digitale può sollevare dubbi, il Comando di Polizia Locale ha predisposto un servizio di assistenza dedicato. Gli uffici sono a completa disposizione dei cittadini