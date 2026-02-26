Truffe ad anziani, come difendersi. A Diso un incontro informativo

Nel pomeriggio di ieri, presso la Biblioteca Comunale di Diso, il Comandante della Stazione Carabinieri di Spongano ha tenuto un incontro informativo dedicato al fenomeno delle truffe in danno degli anziani.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco di Marittima unitamente alla Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Diso e all’Anfi – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, registrando un’ampia partecipazione della cittadinanza.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco e Autorità locali, che hanno contribuito attivamente al momento informativo, offrendo ulteriori spunti di riflessione e testimonianze maturate nel corso della loro esperienza professionale.

Nel corso dell’intervento sono state illustrate le principali modalità di raggiro poste in essere ai danni delle persone anziane: telefonate fraudolente con richieste di denaro per presunti incidenti occorsi a familiari, falsi appartenenti alle forze dell’ordine o a enti pubblici, oltre ai tentativi di accesso alle abitazioni con pretesti vari. Sono stati forniti consigli pratici per prevenire tali condotte, ribadendo la necessità di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in presenza di situazioni sospette.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sensibilizzazione promosse dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, finalizzate a rafforzare la consapevolezza dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni.

Il Corpo continuerà a operare con costante impegno a tutela delle fasce più vulnerabili, attraverso un’azione preventiva capillare e una presenza quotidiana al servizio della collettività.