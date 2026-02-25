Referendum, a Nardò le sezioni dell’ex scuola “Primo Nucleo” spostate a Via Marzano

Nei giorni 22 e 23 marzo, com’è noto, è fissato il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Le urne saranno aperte domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

C’è una novità che riguarda alcune sezioni elettorali della città di Nardò e, in particolare, quelle ubicate, come consuetudine, presso l’ex scuola “primo nucleo” di via XX Settembre (ora demolita nell’ambito del bando Pnrr che ha consentito la realizzazione di un nuovo istituto scolastico in via della Costituzione).

Quindi, le sezioni precedentemente collocate presso il plesso scolastico di via XX Settembre sono state definitivamente trasferite presso il vicino plesso scolastico di via Marzano. Nel dettaglio, le sezioni 5, 6 e 7, raggiungibili dall’ingresso di via Principi di Savoia n. 22, e le sezioni 8 e 9, raggiungibili dall’ingresso di via Marzano n. 3.

Naturalmente, i cittadini interessati non dovranno sostituire la tessera elettorale, che resta valida per l’esercizio del diritto di voto.