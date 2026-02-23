Nella Cattedrale di Lecce torna la Santa Messa mattutina con l’Arcivescovo

La Cattedrale di Lecce ripristina la celebrazione eucaristica del mattino. Per espresso desiderio dell’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e del parroco don Vito Caputo, a partire da mercoledì 25 febbraio, il Duomo tornerà a essere il cuore pulsante della preghiera mattutina feriale.

La novità principale riguarda i giorni feriali (dal lunedì al sabato), con l’introduzione della Messa alle ore 8:00.

Salvo impegni pastorali concomitanti, la celebrazione delle ore 8:00 sarà presieduta personalmente dall’Arcivescovo Panzetta, sottolineando l’importanza che la diocesi attribuisce a questo momento di condivisione. In sua assenza, sarà il parroco don Vito Caputo a officiare la liturgia.

Si tratta di un ripristino che profuma di storia. Per ritrovare una consuetudine simile bisogna risalire a molti anni fa, ai tempi in cui la parrocchia era guidata da don Franco Leone.

In quel periodo, la messa mattutina era presieduta regolarmente da don Franco Mannarini, allora vicario generale dell’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi. Quella celebrazione era un punto di riferimento non solo per chi abitava tra i vicoli del centro, ma anche per molti lavoratori che, prima di iniziare la propria attività, cercavano un momento di raccoglimento e l’incontro con l’Eucarestia.