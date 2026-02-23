La “Città Bella” ospita la terza edizione delle “Giornate Nefrologiche Gallipoline”

Il 27 e il 28 febbraio 2026 Gallipoli ospiterà la terza edizione delle “Giornate Nefrologiche Gallipoline”, importante appuntamento scientifico dedicato alla nefrologia nazionale, in programma presso l’Hotel Costa Brada.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori provenienti da tutta Italia, con riconosciuta esperienza anche in ambito internazionale, che si confronteranno con specialisti del settore e con i professionisti della medicina territoriale su temi di grande attualità clinica e organizzativa.

Il programma scientifico prevede sei sessioni congressuali che affronteranno un ampio ventaglio di argomenti: dalla nefrologia geriatrica a quella pediatrica, dagli accessi vascolari per dialisi all’ecografia nefrologica, fino ai contributi della radiologia e dell’urologia e alla gestione del paziente diabetico.

È inoltre prevista una sessione congiunta con la Sieun (Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, Andrologia e Nefrologia), a conferma dell’approccio multidisciplinare che caratterizza l’iniziativa.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti – 70 i posti disponibili – strumenti concreti e messaggi pratici immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana.

L’evento ha il patrocinio di: Società Italiana di Nefrologia, Ordine dei Medici di Lecce, Asl Lecce, Città di Gallipoli, Provincia di Lecce, SIEUN, ANED e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce.

Il convegno è organizzato da Alessandro D’Amelio, Direttore della Uosd di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Presidente del Convegno sarà Pasquale Martino, urologo e Presidente della Sieun.