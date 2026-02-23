Legalità, sicurezza e impresa: alla Camera di Commercio il convegno tra Arma dei Carabinieri e ConfApi

Rafforzare la sicurezza delle imprese significa difendere l’economia legale e il lavoro: da questo presupposto è nato il convegno che si è svolto venerdì 20 febbraio, presso la Camera di Commercio di Lecce promosso nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi – Confederazione della Piccola e Media Industria Privata.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto tra istituzioni, forze dell’ordine e sistema produttivo, ponendo al centro un tema strategico per il territorio: la difesa dell’economia legale come presupposto essenziale per la competitività delle imprese e la tutela del lavoro. In un contesto in cui le minacce all’economia si manifestano sempre più attraverso forme silenziose e pervasive, la sicurezza assume un valore preventivo e sistemico.

Nel corso del convegno è stato approfondito il Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e Confapi, sottoscritto il 24 giugno 2021 e in fase di rinnovo, che si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione a tutela del sistema economico nazionale, con particolare attenzione al tessuto delle piccole e medie imprese. Come sottolineato dal Direttore provinciale di Confapi Lecce, Giuseppe Petracca, il Protocollo rappresenta uno strumento concreto di supporto alle imprese, finalizzato a rafforzarne la consapevolezza e la capacità di riconoscere e prevenire situazioni di rischio.

Il Protocollo prevede attività congiunte di informazione, formazione e ricerca, valorizzando l’azione integrata dei reparti territoriali e specializzati dell’Arma dei Carabinieri e delle articolazioni territoriali di Confapi. In questo quadro, le Stazioni dei Carabinieri svolgono un ruolo centrale quale primo presidio di legalità sul territorio. Grazie alla loro presenza capillare e alla conoscenza diretta delle realtà locali, i Comandi Stazione rappresentano il punto di ascolto e di osservazione privilegiato per intercettare precocemente segnali di irregolarità e criticità, rafforzando il rapporto di fiducia tra Stato, imprese e comunità locali.

In un’azione sinergica che parte dal territorio e si sviluppa attraverso competenze specialistiche, assume particolare rilievo il contributo del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (NIL), chiamato a intervenire nei contesti particolari. Un’attività altamente specializzata che, partendo spesso dalle segnalazioni raccolte sul territorio, consente di tutelare i lavoratori e di proteggere le imprese sane da forme di concorrenza sleale.