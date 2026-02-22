Febbraio si traveste da Aprile, sembrerà primavera con temperature fino a 20°

Dopo settimane segnate da piogge insistenti, tempo incerto e ombrelli sempre aperti, si cambia registro con un colpo di scena meteorologico: l’inverno batte in ritirata lasciando spazio a un anticipo di primavera. Previsioni alla mano, questi ultimi giorni di febbraio saranno più simili a una giornata di metà aprile che all’ultimo scorcio della stagione più fredda dell’anno. Secondo gli esperti, infatti, il sole tornerà ad essere protagonista grazie all’alta pressione, regalando temperature piacevoli che non appargono al calendario di febbraio.

Alta pressione e sole: addio al maltempo

Secondo i principali bollettini meteo, sarà tutto merito dell’abbraccio caloroso dell’alta pressione di matrice atlantica che si sta imponendo anche sull’Italia. Dopo un periodo di piogge e cieli grigi, l’asticella della colonnina di mercurio salirà su valori “insoliti” per il periodo. Se fino a ieri cercavamo sciarpe e ombrelli, nei prossimi giorni potremmo trovarci a passeggiare con abiti più leggeri perché le temperature sfioreranno i 20°C.

Al Centro e al Sud il clima sarà particolarmente mite nelle ore centrali della giornata, mentre al Nord si avvertirà comunque un netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Il freddo intenso resterà solo un ricordo mattutino, soprattutto nelle zone interne. Vestirsi “a cipolla” rimane la strategia vincente per non farsi sorprendere o trovare impreparati.

Quanto durerà questa Primavera anticipata?

Sebbene la tentazione sia quella di dichiarare l’inverno “spacciato”, gli esperti invitano alla prudenza. Febbraio è storicamente un mese capace di colpi di coda gelidi. Per ora, però, godiamoci questa tregua: per gran parte della settimana il sole sarà il protagonista assoluto, regalando giornate perfette per ricaricare le batterie dopo tanta pioggia.