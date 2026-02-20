Il Generale Iacopo Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri della provincia di Lecce

Nella mattinata di oggi, presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce, si è svolta la visita di commiato del Generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni, oltre che le rappresentanze di tutti i reparti territoriali. Nel corso dell’incontro, il Generale ha espresso parole di vivo apprezzamento e ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso dai militari delle Compagnie di Lecce, Campi Salentina, Casarano, Gallipoli, Maglie e Tricase e dalle Stazioni dislocate nei 96 Comuni della provincia, molti dei quali presidiati esclusivamente dall’Arma quale forza di polizia a competenza generale.

Il Comandante della Legione ha evidenziato come l’azione dei Carabinieri si caratterizzi non solo per l’efficacia repressiva, ma anche per la costante attività di prevenzione e per il ruolo di riferimento sociale svolto sul territorio. In tale contesto, ha sottolineato la centralità della figura del Carabiniere quale operatore di prossimità e punto di ascolto per la cittadinanza, richiamando tutti i militari, di ogni ordine e grado, all’importanza dell’ascolto attivo e della vicinanza concreta alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

Particolare rilievo è stato attribuito ad alcune recenti attività operative che testimoniano l’elevato livello di professionalità e spirito di sacrificio dei Carabinieri della provincia leccese. Tra queste, il Generale ha ricordato la pronta ed efficace risposta nell’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, in sinergia con i colleghi di Brindisi, in occasione del recente assalto al furgone portavalori lungo la strada statale Brindisi–Lecce. L’intervento, conclusosi con l’arresto di due pericolosi malviventi, ha dimostrato la prontezza operativa e alto senso del dovere dei militari intervenuti, i quali hanno anteposto la sicurezza della collettività e degli utenti della strada alla loro stessa incolumità.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato all’attività di contrasto alle truffe in danno degli anziani, fenomeno particolarmente odioso che colpisce persone fragili. Il Generale ha rimarcato l’importanza delle campagne di prevenzione e degli incontri informativi promossi sul territorio dalle Stazioni e dalle Compagnie, iniziative che hanno già consentito di prevenire numerosi tentativi di raggiro e che dovranno essere ulteriormente intensificate per rafforzare la cultura della prevenzione e della fiducia nelle istituzioni.