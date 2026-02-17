Sicurezza nelle scuole, ammessi a finanziamento quattro interventi per gli istituti di Lecce

Risanamento statico e bonifica dal gas radon, il ministero dell’Istruzione, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici con l’unità di missione Pnrr, ammette a finanziamento lavori in quattro scuole di Lecce, per complessivi un milione e 200mila euro.

Si tratta di interventi di risanamento della copertura alla scuola di infanzia e primaria “Armando Diaz” (in via Reale) e alla scuola secondaria di primo grado “A. Galateo” (in via Domenico Fontana”), ciascuno di 300mila euro.

Invece, si procederà alla bonifica del gas radon nella scuola primaria “E. De Amicis” (in corte Conte Accardo) e nella scuola secondaria di primo grado “Quinto Ennio” (in via R. M. Imbriani), rispettivamente con 200mila e con 400mila euro.

In particolare, al “Diaz” il progetto prevede la messa in sicurezza e il ripristino dell’intera cornice perimetrale in conci di pietra leccese, posizionata ad un’altezza di circa 12 metri. In seguito ad episodi di caduta di conci, alcune aree esterne dell’edificio sono state transennate, e questo ha comportato difficoltà per il transito degli scolari, con situazioni di pericolo, all’ingresso e all’uscita dalla scuola.

Al “Galateo”, poi, il progetto prevede il risanamento del solaio di copertura di alcune classi oggetto di forte degrado dovuto alle copiose infiltrazioni di acqua piovana che si verificano durante gli eventi meteorici eccezionali. Queste circostanze determinano un forte disagio alla regolare attività scolastica con ricadute sullo svolgimento della didattica. Infatti, spesso è stato necessario disporre il trasferimento degli alunni in altri spazi dell’edificio e talvolta anche la sospensione delle lezioni.

Invece, sia al “De Amicis” sia al “Quinto Ennio” l’intervento riguarda la bonifica del gas radon negli ambienti scolastici a causa del superamento dei limiti consentiti dalla legge.

“Le opere di risanamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici è per noi una priorità assoluta – dice l’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista – a tutela dei ragazzi e per offrire loro l’indispensabile comfort nelle ore da trascorrere a scuola. Gli adeguamenti previsti, riconosciuti ammissibili a finanziamento per un milione e 200mila euro, riguardano soprattutto la salubrità, l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione delle coperture. La nostra attenzione alla qualità delle strutture e dei servizi scolastici continuerà ad essere costante, con la ricerca delle soluzioni migliori per gli alunni e le loro famiglie”.