“Giornate di raccolta del farmaco”, l’Aeronautica Militare in prima linea per la solidarietà

L’Aeronautica Militare al fianco dei cittadini per una nobile causa: sabato 14 febbraio 2026, i militari del Distaccamento Aeronautico di Otranto hanno partecipato con entusiasmo e senso civico alle “Giornate di Raccolta del Farmaco 2026”, promosse dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus dal 10 al 16 febbraio 2026 in tutta Italia.

Un gesto semplice ma dal valore straordinario, capace di tradursi in assistenza concreta per famiglie in difficoltà, anziani soli e persone fragili.

A Lecce, presso la Farmacia “Migali” di Viale Giacomo Leopardi, grazie alla disponibilità del Dott. Alfonso Migali e alla e collaborazione della Dott.ssa Francesca Pascali e dell’intero staff in servizio, hanno dato il loro contributo il Comandante del Distaccamento Aeronautico, Tenente Colonnello Bruno Centonze, e il Graduato Aiutante Cristian Scalinci. La loro presenza ha rappresentato un segnale forte di vicinanza delle Istituzioni al territorio e ha contribuito a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione.

Ad Alezio, nella farmacia “Casal D’Alezio” di Viale Salvatore Anaclerio, il Graduato Aiutante Giovanni Casole ha affiancato i volontari nelle attività di invito e informazione alla clientela, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale.

L’adesione convinta del personale del Distaccamento Aeronautico di Otranto all’iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus è un esempio tangibile di come la divisa continui a essere simbolo di dedizione, altruismo e vicinanza al Paese attraverso un impegno silenzioso ma incisivo.

Il Distaccamento Aeronautico di Otranto nasce il 1° luglio 2012 a seguito dei provvedimenti di riordino adottati dall’Aeronautica Militare. E’ un ente di nuova costituzione discendente dalla riorganizzazione del 32° Gruppo Radar in 136^ Squadriglia Radar remota.

Oggi, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle forze armate, il Distaccamento Aeronautico dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea.

La missione assegnata al Distaccamento Aeronautico di Otranto è quella di provvedere alle azioni di competenza concernenti la normativa per la gestione degli organismi che espletano, nell’ambito dell’amministrazione difesa, attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari e contestualmente assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 136^ Squadriglia Radar remota di Otranto.