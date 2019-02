L’amore è nell’aria, anche quando non c’è. Buon San Valentino…

Che cos’è l’amore? Hanno provato a raccontarlo nei libri, nei film, nelle canzoni e nelle fiabe tanto che, oggi come ieri, moderne Cenerentole continuano a cercare una storia d’amore da favola. Alcuni pensano di sapere tutto, di aver trovato la formula di quella strana alchimia che scatta tra due persone. Altri, invece, si sono arresi di fronte all’assenza di ragioni logiche. Altri ancora amano e basta, da lontano, senza cercare per forza un perché.

L’amore esiste anche se nessuno sa esattamente cosa sia. Dove sia, invece, è molto più semplice da capire: è nel messaggio di buongiorno la mattina, è negli occhi di una donna, è nello sguardo sognante delle persone che incontri in treno, al bar o per strada, è nei sorrisi sinceri, nelle frasi usate per esprimere i sentimenti là dove le parole iniziano a scarseggiare, è nelle coppie che stanno insieme da anni e continuano a volersi bene come il primo giorno.

E dovrebbe essere anche nel giorno di San Valentino, nel suo significato più genuino e vero, quello lontano dall’immaginario collettivo che riduce il 14 febbraio a fiori, cioccolatini a forma di cuore, regali e cene a lume di candela solo perché il cliché impone così. Tutti, sotto sotto, sperano che la giornata dell’amore per eccellenza riservi quel gesto “inaspettato” che desideriamo tanto.

Il segreto sta nel vedere San Valentino come un “pretesto” per fare qualcosa di diverso, con ironia e sentimento. Di viverlo come un’occasione per dedicare una giornata a noi stessi o alla dolce metà, indipendentemente che venga trascorsa a cercare un regalo o in casa, accanto ad un camino. E poi…viva l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature.

Ecco perché anche i single dovrebbero festeggiare lo stesso San Valentino, perché quell’amore puro e incontaminato che sembra riservato solo a pochi e ben selezionati casi, nato quasi per miracolo e destinato a durare in eterno, quello che scorre nelle vene e lo senti nello stomaco, inattaccabile e inequivocabile c’è. Basta solo cercarlo. Anche se non è semplice trovarlo, vale la pena provarci.

Buon San Valentino.