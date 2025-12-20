I vigili del fuoco eroi dei più piccoli, si calano dal tetto del Fazzi vestiti da Babbo Natale per consegnare doni ai pazienti pediatrici

I vigili del fuoco si sono calati dai tetti del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce per il consueto incontro di Babbo Natale con i piccoli ricoverati dei reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica. Un piccolo momento di magia per tutti quei bambini e quelle bambine lontani da casa e costretti in una stanza di ospedale. Un gesto semplice per ricordare loro che essere bambini è una gioia e una promessa di vita.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, presieduta da Don Gianni Mattia, anche cappellano del nosocomio leccese, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce.

“Dicembre è un mese speciale per i più piccoli. Porta con sé il calore della famiglia, i valori della solidarietà e bontà e un pizzico di magia, quella che fa credere ai più piccoli che nel mondo vivano folletti che creano giocattoli, renne volanti e un caro nonnino dalla barba lunga e bianca che in una sola notte visita le case di tutti, mangiando biscotti e lasciando doni. Noi vogliamo che i nostri bambini possano continuare a credere nella bellezza del Natale e nella dolcezza di una sorpresa, un gesto d’amore che possa farli sorridere” – inizia in questo modo il messaggio di Don Gianni Mattia. “Se noi adulti avessimo la capacità di vedere il mondo con gli occhi dei bambini tutto sarebbe più semplice e la paura e il dolore non offuscherebbero la nostra vita. Ed è in questa desolazione nella quale troppo spesso viviamo, che gesti di pura generosità, amicizia e solidarietà ci restituiscono la speranza. Uomini che hanno messo la propria vita al servizio degli altri e che molte volte salvano quella di chi si trova in pericolo, hanno smesso i loro panni per dare voce ai sogni dei bambini e ancora una volta Babbo Natale è arrivato al Vito Fazzi non solo per distribuire doni, ma anche per restituire ai più piccoli la normalità del loro essere bambini.”

Questa è una tradizione che parla di un volerci essere, di uno scegliere la vita e l’amore. Cambiano i volti dei bambini, ma i loro sorrisi sono gli stessi e portano con loro la gioia. Infatti, questo è il nono anno che l’Associazione Cuore e mani aperte e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce organizzano l’evento durante le festività natalizie.