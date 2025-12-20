Athena, la forza della dolcezza cerca una casa a cui donare amore

A volte il nome di un cane racconta già tutta la sua storia. Athena, come la dea della saggezza e della forza, ha dimostrato una resilienza incredibile. Salvata da una difficile situazione prima di maltrattamento e poi successivamente di abbandono nel Nord Salento, questa cagnolina non ha lasciato che il passato le rubasse la bontà d’animo.

Oggi Athena è pronta a ricominciare, ma le manca il tassello più importante: una famiglia tutta sua.

​

​Athena non è solo una sopravvissuta; è una compagna di vita esemplare. Ecco perché è impossibile non innamorarsi di lei:

Il ritratto della bontà: nonostante ciò che ha subìto, ha mantenuto un carattere dolce e pacato.

​Una viaggiatrice perfetta: in automobile è un angelo; sta ferma sui sedili, silenziosa e composta, pronta a seguirti in ogni avventura.

​Amica di tutti: va d’accordo con i suoi simili e convive serenamente anche con i gatti. È la scelta ideale per chi ha già altri animali in casa.

​Pronta per il mondo: ha circa un anno e mezzo, una taglia medio-piccola (13 kg) che la rende perfetta sia per la vita in appartamento che in giardino.

​Perché adottarla ora?

Attualmente Athena vive in uno stallo temporaneo. Sebbene sia al sicuro, uno stallo non è una casa. Un cane che ha conosciuto il rifiuto e il dolore ha bisogno di certezze, di un divano su cui accoccolarsi e di una mano che la accarezzi senza fretta.

Adottare Athena non significa solo “prendere un cane”, ma compiere un atto di giustizia verso una creatura che ha ricevuto troppo poco dalla vita e che ha tantissimo amore arretrato da donare.

​”Non può vivere per sempre in un box o in uno stallo: Athena merita il calore di una vera famiglia.”

​Sei pronto a cambiare la sua vita (e la tua)? Non lasciare che il suo sguardo dolce resti solo una foto su uno schermo.

Chiama al 393 490 5594.