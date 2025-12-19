Sicurezza sul lavoro, il Cnel introduce il codice unico obbligatorio per tracciare infortuni e contratti

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) compie un passo importante contro gli incidenti sul lavoro. L’Assemblea ha approvato nella giornata di ieri una proposta di legge che impone l’uso del ‘codice alfanumerico unico del Cnel’ – un identificativo certo del contratto collettivo applicato – anche da parte dell’Inail -nelle segnalazioni di infortuni e malattie professionali. Prima era facoltativo grazie a un accordo tra enti, ma ora diventerà norma obbligatoria, estendendosi all’Inps e, in futuro, al Ministero del Lavoro.

Si tratta di una grande riorganizzazione dei database pubblici. Il Cnel fornirà codici sempre aggiornati all’Inail, da inserire nei moduli online per le denunce. In questo modo, ogni incidente sarà legato al contratto specifico del settore, offrendo dati chiari sulle cause degli infortuni e sulle malattie professionali.