Festività natalizie, vertice in Prefettura per intensificare le misure di sicurezza

Nella mattinata di ieri ha avuto luogo presso la Prefettura una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata in linea con le direttive del Ministero dell’Interno al fine di predisporre un’adeguata cornice di sicurezza in occasione delle imminenti festività natalizie.

Di tal che, è stata disposta l’immediata ulteriore intensificazione, nell’ambito del vigente Piano coordinato di controllo del territorio provinciale, dei servizi interforze di vigilanza a presidio dei luoghi maggiormente attrattivi – sotto il profilo religioso, culturale, turistico e commerciale – che saranno espletati dalle Forze di Polizia anche con l’ausilio, dal 22 dicembre al 7 gennaio, di contingenti di rinforzo.

In particolare, si è condivisa l’esigenza di porre particolare attenzione ai luoghi dove è presumibile si verifichino assembramenti, quali quelli interessati da eventi o manifestazioni nonché quelli in cui vengono allestiti mercatini natalizi, che devono peraltro essere adeguatamente perimetrati mediante l’installazione di dispositivi di safety affinché ne sia garantita la fruibilità nella massima sicurezza.

All’esito della riunione, è stata inoltre diramata una circolare a tutti i Sindaci della provincia per sensibilizzarli, nonché per rappresentare l’esigenza di implementare le azioni di vigilanza dei rispettivi Comandi di Polizia Locale a salvaguardia della viabilità di competenza.

È stata inoltre richiamata l’attenzione dei Primi Cittadini sulla necessità di predisporre, nei rispettivi ambiti comunali, apposita regolamentazione con riferimento allo sparo di petardi, mortaretti e simili, richiamando la cittadinanza su un uso attento ed in sicurezza degli artifizi pirotecnici, a tutela della pubblica incolumità.

Infine, in considerazione del consueto aumento degli spostamenti delle persone e dei flussi turistici, che si presume caratterizzerà sia il Capoluogo che i principali centri della provincia, è stata disposta altresì un’intensificazione dei controlli lungo le arterie stradali statali e provinciali per assicurare, con il coinvolgimento della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nei rispettivi ambiti di competenza, la sicurezza della circolazione; nonché mirati controlli a cura della Polfer presso la stazione ferroviaria.