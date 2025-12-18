Il Mito Ferrari brilla tra le luminarie di Scorrano

Nella suggestiva cornice del Museo delle Luminarie di Puglia, si è tenuta l’inaugurazione della seconda edizione del progetto “Eccellenza Italiana nel Mondo”. Dopo il successo dello scorso anno dedicato alle Frecce Tricolori, il 2025 celebra l’icona automobilistica più famosa del pianeta: la Ferrari e le sue vittorie nell’Endurance e nei campionati Gt.

L’evento, che fonde l’arte secolare delle architetture di luce di Scorrano con il design e la potenza della scuderia del “Cavallino Rampante“, ha visto la partecipazione di un parterre di autorità civili, militari e rappresentanti del settore motoristico.

L’apertura è stata affidata al Sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, che ha sottolineato l’orgoglio della comunità nel confermarsi “Capitale delle Luminarie” e vetrina internazionale per il Made in Italy. Un legame con l’eccellenza tecnologica ribadito dal Comandante dell’Aeroporto di Galatina e del 61° Stormo, Colonnello Gianfranco Liccardo, che ha tracciato un parallelo tra la precisione del volo acrobatico e l’ingegneria meccanica di Maranello.

Particolare rilievo è stato dato al ruolo dei produttori artigianali con l’intervento di Vito Maraschio, portavoce delle ditte di luminarie pugliesi. Maraschio che rappresenta anche l’ Associazione Promuovi Scorrano ha evidenziato che il Museo è in simbiosi con il Presepe di Sabbia, diventata una attrazione nazionale che porta cultura e tanto turismo a Scorrano.

Il supporto del territorio è stato confermato dalla consigliera provinciale Loredana Tundo, che in rappresentanza della Provincia di Lecce ha rimarcato il valore culturale e turistico dell’iniziativa per l’intero Salento.

Passione e Motorsport – Il mondo delle corse è stato rappresentato dal Presidente della Scuderia Ferrari Club di Veglie, Salvatore Ingrosso, che ha trasmesso l’emozione dei tanti appassionati presenti, e dal Presidente dell’Automobile Club Lecce, Francesco Sticchi Damiani, che ha elogiato la capacità dell’evento di promuovere la cultura automobilistica di qualità e di guardare a Scorrano come possibile tappa di Ruote nella Storia 2026. A chiudere la serie di interventi, il Presidente della Motorsport Scorrano, Santino Siciliano, che ha portato in esposizione nel Museo una Ferrari 488 evo, di Pino Frascasco, pilota svizzero di origini salentine, che ha corso a Leuca sul circuito cittadino del Grand Prix del Salento, evidenziando il notevole seguito che ha registrato l’evento.

Nel corso della serata è stato presentato un video, realizzato da Andrea Antonaci, che ha combinato la bellezza delle Luminaria e dei maestri paratori con le vetture Ferrari e in particolare con le vittorie dei piloti Ferrari nel 2025 nell’ Endurance e nel campionato Gt dedicandolo ai piloti salentini vincenti nel 2025 Eliseo Donno, primo nella Le Mans Cup con Ferrari 296, Luigi Coluccio a podio nelle Finali Mondiali Ferrari con la 296 e Pino Frascaro sempre su Ferrari 296 a podio anche lui nella Finale Mondiale Ferrari coppa Shell.

La serata si è chiusa con un tocco di stile firmato dalla stilista Daniela Melcore, ideatrice del format “VIP per un’ora”, che ha presentato una collezione dedicata al tricolore. Applausi per la modella Martina Martano, capace di trasformare la passerella in un inno alla grazia e al Cavallino Rampante.

La Mostra sarà aperta sino al 6 gennaio 2026. I visitatori potranno ammirare il connubio unico tra il “Rosso Ferrari” e i ricami di luce delle parazioni salentine. Il Museo delle Luminarie di Puglia diventa così un teatro a cielo aperto dove la tradizione si evolve e incontra l’innovazione.

(Ph Antonio Coccioli)