Aiga, giovani imprenditori di Confindustria e Unione giovani commercialisti insieme per lo scambio degli auguri

Nella splendida cornice di Masserie Eirene, a Lecce, si è tenuta il 16 dicembre la cena per lo scambio degli auguri di Natale organizzata da Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lecce, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce.

Per la prima volte, le tre associazioni hanno voluto organizzare insieme il tradizionale scambio di auguri, che rappresenta, però, soprattutto un primo passo verso forme di sinergia più stretta tra giovani professionisti e giovani imprenditori.

Maria Bray, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Lecce, afferma che “questo momento di incontro va oltre lo scambio di auguri e assume il valore di un primo, concreto segnale di collaborazione tra giovani professionisti e giovani imprenditori; quando professioni e imprese decidono di incontrarsi il futuro smette di essere un’ipotesi e diventa una prospettiva di sviluppo concreta per il nostro territorio”.

Amedea Francesca Nielli, Presidente dei Giovani di Confindustria, ha affermato: “Abbiamo voluto che la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi diventasse anche un’occasione di incontro autentico, per ritrovarci, ripercorrere insieme i risultati dell’anno trascorso e guardare con rinnovato entusiasmo ai progetti che ci attendono. Il dialogo e la collaborazione tra giovani – imprenditori e professionisti – rappresentano un valore strategico per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del presente. È proprio da momenti come questo che possono nascere relazioni solide, idee condivise e percorsi comuni capaci di trasformarsi, nel tempo, in opportunità concrete di crescita e sviluppo per il nostro territorio”.

Francesco G. Romano, infine, Presidente di Aiga-Giovani Avvocati di Lecce, ha affermato: “A fine anno si pensa al passato guardando al futuro, poiché si traccia il bilancio dell’anno con l’occhio rivolto al prossimo in arrivo; io ritengo che siano essenziali forme di cooperazione tra professionisti e imprenditori ed è fondamentale che ciò parta dai noi giovani, abituati a disegnare nuove prospettive e guardare a lunga distanza anche a livello territoriale”.