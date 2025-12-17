Salento Fortunato con il 10eLotto, vinti 100mila euro a Lecce

Il Salento torna a sorridere grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 16 dicembre 2025, la fortuna ha regalato una vincita straordinaria che si piazza in cima alla classifica dei premi distribuiti nell’ultimo concorso a livello nazionale.
Secondo quanto riportato da Agipronews, la vincita più alta dell’intero concorso è stata centrata a Lecce. Un fortunato giocatore ha centrato un 9 con opzione “Doppio Oro”, portandosi a casa la bellezza di 100mila euro.
Il biglietto vincente è stato giocato nella ricevitoria di via Luciano Pavarotti.
L’ultimo concorso del 10eLotto non ha premiato solo la Puglia. In tutta Italia, la pioggia di premi è stata consistente, confermando il trend di crescita del gioco per l’anno in corso.
I premi distribuiti nell’ultimo concorso raggiungono la cifra di 30,8 milioni di euro, per un totale di premi erogati dal 1° gennaio 2025 pari a 3,8 miliardi di euro.