In Prefettura, nuova riunione della cabina di coordinamento per il Pnrr

Si è tenuta nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Lecce, una nuova riunione tecnico-operativa della Cabina di coordinamento per il PNRR, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi a titolarità del Ministero dell’Interno, inerenti la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la Componente 2 – “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Investimento “2.1” “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

L’incontro ha visto la partecipazione della Ragioneria Territoriale dello Stato, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, nonché i referenti dei Comuni di Casarano, di Copertino, di Galatina, di Galatone, di Gallipoli, di Nardò e di Tricase.

Nel prosieguo, la Cabina ha condotto un approfondimento sulle 28 progettualità per circa 30 milioni di euro di fondi PNRR, i cui interventi sono in corso di esecuzione, alla luce del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 3 marzo 2025, finalizzato all’individuazione degli interventi di rigenerazione urbana concorrenti al Target – UE e finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte PNRR, degli interventi esclusi dal concorso al Target – UE e finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all’articolo 1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sulla base del periodico monitoraggio, i referenti dei Comuni hanno evidenziato il massimo sforzo profuso per la loro attuazione, in un proficuo confronto con i componenti della Cabina che ha mirato all’individuazione degli accorgimenti necessari da porre in essere, rispetto alle criticità emerse, per raggiungere i target previsti dal Piano.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri in attuazione del denso cronoprogramma delineato dalla Cabina di coordinamento, al fine di assicurare l’attività di verifica e di monitoraggio della realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, in ausilio e in continua collaborazione con gli enti locali interessati, in raccordo con le Amministrazioni titolari degli investimenti.