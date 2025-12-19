A Corsano un incontro al Centro Anziani per la prevenzione delle truffe, l’impegno dei Carabinieri al fianco della comunità

Si è svolto nella mattinata di ieri, presso il Centro per Anziani di Corsano, un importante incontro informativo promosso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, dedicato al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane.

Nel corso dell’iniziativa erano presenti i militari della Stazione locale che hanno illustrato le principali tipologie di raggiri più diffuse, fornendo consigli pratici e indicazioni utili per riconoscere situazioni sospette e difendersi efficacemente da qualsiasi tentativo di truffa, sia tentato da una persona fisica che attraverso una telefonata o addirittura online.

Nonostante l’orario di pranzo, l’incontro ha suscitato grande interesse nel circolo collettivo e grande partecipazione, favorendo un dialogo diretto tra Carabinieri e cittadini, con numerose domande e testimonianze.

Oltre agli uomini dell’Arma, all’evento hanno preso parte anche il Sindaco del comune di Corsano, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni per tutelare le fasce più fragili della popolazione e il sacerdote della comunità che ha ribadito il valore della vicinanza umana e del sostegno morale agli anziani, spesso bersaglio di criminali senza scrupoli.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio e costante impegno dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe, fenomeno che colpisce in modo particolare le fasce più deboli, sfruttandone la buona fede e spesso la solitudine. Attraverso incontri pubblici, campagne di sensibilizzazione e una presenza capillare sul territorio, i Carabinieri confermano il loro ruolo di presidio di legalità e punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini.