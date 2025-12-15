Giornata per la Legalità e la trasparenza, in Provincia si parla di intelligenza artificiale

Arriva il consueto appuntamento annuale con la Giornata per la legalità e la trasparenza. Per l’occasione la Provincia di Lecce organizza il 22 dicembre un’iniziativa formativa, intitolata “La sfida della trasparenza nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30, la sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce ospiterà l’evento rivolto al personale interno, nonché ai Segretari e ai Responsabili per la Transizione Digitale dei Comuni del territorio.

L’obiettivo sarà quello di offrire spunti di riflessione sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione e sul delicato equilibrio tra Intelligenza Artificiale e trasparenza amministrativa.

Ad inaugurare la giornata sarà il saluto istituzionale di Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce. Aprirà i lavori, invece, Angelo Caretto, segretario generale e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Provincia di Lecce.

A seguire, gli interventi: “Introduzione all’I.A. e le dimensioni della trasparenza”, con Claudia Morelli, giornalista professionista, esperta in Intelligenza Artificiale e docente a contratto di Comunicazione del giurista presso l’Università di Bologna; “I.A. e trasparenza: un binomio necessario”, a cura di Cosimo Elefante, direttore del Dipartimento per la Transizione Digitale e responsabile per la Transizione Digitale presso la Regione Puglia; “I.A. e trasparenza: tra ANAC e obblighi normativi”, con Marco Mancarella, professore associato di Informatica giuridica presso l’Università del Salento.