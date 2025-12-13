“Stampe, Pennelli e Fusa”: arte, natura e solidarietà si incontrano al Parco Belloluogo

L’associazione Dacci la Zampa OdV, con il Patrocinio del Comune di Lecce, presenta “Stampe, Pennelli e Fusa”, una giornata dedicata alla creatività, alla natura e alla sensibilizzazione sul benessere animale.

L’evento si svolgerà domenica 14 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 17:30, presso il Parco Belloluogo di Lecce, e sarà completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

La manifestazione offrirà un ricco programma di attività pensate per coinvolgere sia adulti che bambini: laboratori artistici, incontri con volontari, spazi dedicati ad artigiani e creativi del territorio, oltre a iniziative solidali a sostegno dei progetti portati avanti dall’associazione. Tra le finalità principali dell’evento: Sensibilizzare sul tema del randagismo e sull’importanza dell’adozione consapevole. Promuovere il rispetto dell’ambiente e la convivenza responsabile tra persone, animali e natura. Valorizzare l’arte e l’artigianato locale attraverso attività e dimostrazioni aperte al pubblico. Favorire momenti di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva in un contesto accogliente. Durante la giornata i partecipanti potranno conoscere da vicino alcuni degli animali accuditi dall’associazione, scoprire il lavoro dei volontari e informarsi sulle iniziative svolte sul territorio per contrastare il randagismo.

“Stampe, Pennelli e Fusa rappresenta pienamente la missione della nostra associazione” spiega la Presidente di Dacci la Zampa OdV, Tiziana Primiceri. “Creare connessioni attraverso la sensibilità, la creatività e l’amore verso gli animali. Con questa iniziativa vogliamo avvicinare ancora più persone al tema del rispetto e della tutela dei più fragili, mostrando quanto la comunità possa fare la differenza quando si unisce per un obiettivo comune”.