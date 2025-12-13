Fuori porta fai-da-te per un Natale… alle porte! L’abete crochet che stavi aspettando

Un simpatico, allegro abete rosso di Natale dà il benvenuto ai giorni più belli dell’anno, alle feste più attese. È lavorato all’uncinetto il caldo filato sport rosso, con un’esecuzione facile, perfino divertente, e molto, molto d’effetto.

Occorrente

– 50 g. di filato sport rosso

– uncinetto numero 3

Esecuzione

In un «cerchio magico» non chiuso lavorare 3 punti catenella e 8 maglie alte; chiudere il cerchio stringendo delicatamente, avendo cura di tendere il filo più corto: si otterrà un triangolo.

Rigirare il lavoro e avviare 3 punti di catenella, quindi lavorare una maglia alta nella stessa maglia sottostante: ecco fatto il primo aumento.

Procedere con altre 4 maglie alte, quindi lavorarne 5 nella stessa maglia (secondo aumento). Continuare con 4 maglie alte e lavorare l’ultimo aumento nell’ultima maglia.

Continuare fino a raggiungere la lunghezza desiderata, ricordando di distribuire lo stesso numero di aumenti a ogni giro nelle tre maglie: di inizio giro, centrale, a fine giro.

Semplice e d’impatto, è una decorazione assolutamente originale; oltre che da fuori-porta, può fungere da segnaposto a tavola o da piccolo presente per amici e colleghi, magari per rendere più natalizio un dono semplice, rosso d’affetto e di allegria.