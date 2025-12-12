Rigenerazione e recupero degli immobili nei quartieri di edilizia residenziale, firmata un’intesa tra istituzioni

Il diritto a una casa dignitosa e sicura rappresenta il fondamento della dignità umana e un pilastro imprescindibile per la piena cittadinanza e la realizzazione individuale. In un contesto sociale ed economico complesso, l’emergenza abitativa si configura come una delle sfide più urgenti che le Istituzioni sono chiamate ad affrontare, non solo come risposta a un bisogno primario, ma come leva strategica per migliorare i livelli di coesione sociale, garantendo l’inclusione, riducendo le disuguaglianze e rigenerando il tessuto urbano.

In tale quadro, nel pomeriggio di oggi presso la sede di Arca Sud Salento, il Prefetto Natalino Manno, il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, l’Amministratore Unico di Arca Sud Salento Cosimo Casilli, il Vicario del Vescovo di Lecce don Vito Caputo e il Presidente dell’Accademia della Carità Alessandro Valenti hanno suggellato una nuova intesa che, in attuazione del Protocollo per la rigenerazione delle periferie leccesi sottoscritto lo scorso 5 settembre, definisce le modalità operative e di gestione per la messa a disposizione e la fruizione di spazi abitativi transitori destinati, per il tramite dell’Accademia della Carità e di eventuali ulteriori associazioni di promozione sociale, a persone e nuclei familiari in momentaneo ed emergenziale stato di vulnerabilità socio-economica.

Alloggi temporanei per periodi brevi – alcuni dei quali già immediatamente riattati e messi a disposizione dell’Accademia della Carità da Arca Sud – al fine di venire incontro alle basilari esigenze di vita dignitosa di chi si trova in difficoltà, tanto più in questo momento dell’anno, che ci ricorda ancora una volta di dare compiuta attuazione ai valori costituzionali e cristiani di solidarietà e aiuto al prossimo.

Nel corso dell’incontro, si è dato atto anche dello sforzo congiunto per assicurare il diritto all’abitare alle famiglie che si sono collocate nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal riguardo, l’Amministratore Unico di Arca Sud ha comunicato che ben dieci alloggi sono stati ristrutturati ed immediatamente pronti ad accogliere queste famiglie, per le quali il Comune di Lecce ha in corso le procedure di assegnazione, che si concluderanno entro la fine della prossima settimana.

Piccoli passi e sforzi comuni, che non sono solo una risposta emergenziale, ma la manifestazione di una visione d’insieme che pone il benessere collettivo e la solidarietà al centro dell’agenda pubblica, elevando la qualità della vita di tutta la comunità e rafforzando il senso di appartenenza e mutuo sostegno.