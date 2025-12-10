Natale 2025, le iniziative dell’Amministrazione di Lecce per le festività

Natale 2025, l’amministrazione comunale di Lecce ha presentato, oggi, la rassegna degli spettacoli e delle iniziative per implementare l’offerta culturale nei mesi di dicembre e gennaio con appuntamenti culturali in grado di assicurare non solo l’animazione e l’intrattenimento dei residenti e dei numerosi turisti ma anche di valorizzare le risorse cittadine artistiche e culturali, materiali e immateriali.

Hanno partecipato il sindaco Adriana Poli Bortone, la dirigente alla Cultura, Claudia Branca, i responsabili di Sgm Paolo Quarta (responsabile della sosta), Edoardo De Luca (coordinatore d’esercizio), l’ingegnere Gloria Amante. Presenti gli assessori ed i consiglieri comunali.

Innanzitutto, sono stati mantenuti e valorizzati i capisaldi delle festività cittadine: gli alberi di abete naturale in piazza Sant’Oronzo, piazza Duomo, ospedale “Vito Fazzi”, Casa circondariale, piazzale della stazione, piazzetta Congedo (quartiere San Lazzaro), Villa Convento; le luminarie artistiche, in maggior numero rispetto alle precedenti edizioni; la “Fiera dei pupi”, nell’ex Convento dei Teatini; il presepe artistico, nell’anfiteatro, in piazza Sant’Oronzo (sarà inaugurato venerdì sera, 12 dicembre); il concerto di San Silvestro, in piazza Sant’Oronzo (con Roy Paci, i gruppi Crifiu e Avvocati Divorzisti) e il concerto di Capodanno (il 1° gennaio) al teatro Apollo, insieme con la Provincia, diretto dal maestro Lepore.

La rassegna di attività culturali e spettacoli dal vivo è stata organizzata pensando ad un pubblico trasversale.

Il sindaco ha ringraziato le ditte che hanno avanzato proposte di contributo e sponsorizzazione.

‘Le iniziative sono tante – ha evidenziato il sindaco Poli Bortone – giusto per ricordare qualcuna delle novità, segnalo che in via D’Amelio, nel centro storico, sarà realizzato un piccolo percorso dell’artigianato. Poi, non ci sarà solo il presepe artistico nell’anfiteatro, ma un altro, una sorpresa: un presepe vivente dal forte valore simbolico sarà allestito nella parte superiore delle Cave di Cavallino, il 28 e 29 dicembre, con la partecipazione di un gruppo di attori. Oltre agli spettacoli nelle periferie, abbiamo pensato ad un addobbo, davanti a dieci chiese, con piante di stelle di Natale. Infine. tornerà “Palazzo Carafa aperto alla città”, con iniziative che vedranno protagonisti gli immigrati, in via di perfezionamento’.

Nel programma ci sono anche appuntamenti predisposti nell’ambito degli Assessorati al Welfare ed alle Politiche giovanili, illustrati rispettivamente da Andrea Guido e Maria Gabriella Margiotta.

Anche all’Info point sono state messe a punto diverse iniziative speciali: visite guidate tematiche, bus con attrazioni per i più piccini, laboratori

Quindi, i vertici di Sgm, insieme con l’assessore Giancarlo Capoccia, hanno presentato “Natale in Bus”, il piano dedicato alla mobilità urbana durante il periodo natalizio, in vigore dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’obiettivo è agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori, migliorare la fruibilità della città e promuovere forme di mobilità sostenibile integrate con iniziative culturali diffuse. In particolare,