Presentato “Dottor Scodinzola in corsia”, il progetto di Pet Therapy negli ospedali di Lecce, Scorrano e Gallipoli

E’ stato presentato nella giornata di ieri, nell’Aula conferenze della Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il Progetto “Dottor Scodinzola in corsia”, iniziativa dedicata agli Interventi Assistiti con Animali nei reparti pediatrici della ASL Lecce. La pet therapy arriva nei reparti pediatrici degli ospedali salentini

Il progetto prevede attività ludico-educative con cani certificati per offrire ai piccoli pazienti momenti di sollievo emotivo, migliorare la qualità della degenza e favorire l’umanizzazione delle cure. Il progetto dottor Scodinzola sarà attivo nelle Unità Operative di Pediatria degli Ospedalindi Lecce, Scorrano e Gallipoli, nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Lecce, nel reparto di Chirurgia Pediatrica di Lecce e nel reparto di Immunologia e reumatologia pediatrica di Lecce.

Offrire supporto emotivo ai bambini in degenza, ridurre stress, ansia e paura legati alle pratiche ospedaliere, favorire la socializzazione tra pazienti, famiglie e personale sanitario e contribuire all’umanizzazione delle cure pediatriche sono gli obiettivi del progetto che interesserà tre ospedali salentini, e sei diversi reparti pediatrici all’interno dei quali opererà un’equipe formata da medici e personale esperto ed altamente specializzato.

A congratularsi con le associazioni che hanno voluto fortemente il progetto è stato il Direttore Generale Asl Lecce, Stefano Rossi: “Il progetto Dottor Scodinzola in corsia rappresenta un passo significativo nel percorso di umanizzazione delle cure che Asl Lecce porta avanti da tempo con convinzione.

Grazie alla pet therapy – pratica ormai riconosciuta per la sua efficacia educativa, relazionale e co-terapeutica – offriamo ai nostri piccoli pazienti un supporto capace di migliorare il benessere emotivo, ridurre il disagio legato alla degenza e rendere più accogliente l’esperienza in ospedale.

Ringrazio le associazioni Lorenzo Risolo e Megghy che hanno fortemente voluto intraprendere questo percorso e il nostro Dipartimento Materno Infantile per averlo voluto condurre nei nostri Reparti pediatrici. Crediamo fermamente che la tutela salute passi anche dalla gentilezza, dall’empatia e dalla capacità di rendere l’ospedale un luogo in cui sentirsi accolti. Dottor Scodinzola in corsia va pienamente in questa direzione e conferma il nostro impegno per un’assistenza sempre più umana, integrata e attenta alle emozioni dei pazienti, dei più piccoli in particolare”.

Diversi soggetti coinvolti nel progetto promosso dall’Associazione Lorenzo Risolo in collaborazione con l’Associazione Megghy.

“Questo è un progetto al quale l’associazione Risolo ottiene tantissimo – afferma Sonia Chetta, Presidente di ALR ODV – ed è un progetto al quale stiamo lavorando da tanto tempo insieme all’Associazione Megghy. Sono coinvolti diversi professionisti, medico veterinario, medico psicologo comportamentista, coauditore e referenti della della nostra associazione e dell’associazione Magghy. Il progetto naturalmente vuole essere un’ulteriore aiuto al potenziamento del lavoro svolto nell’umanizzazione delle cure pediatriche negli ospedali del nostro territorio. Sappiamo che i nostri amici a quattro zampe possono contribuire a migliorare la qualità della nostra vita, a migliorare l’umore, a ridurre l’ansia e lo stress che in questo caso sono naturalmente dovuti anche all’ospedalizzazione dei piccoli ricoverati”.

Nell’Asl Leccese parte per la prima volta il progetto che porta l’animale d’affezione nelle corsi degli ospedali salentini. Si partirà mercoledì con il primo appuntamento presso l’Ospedale Vito Fazzi, e poi ogni settimana in un giorno prestabilito l’intera equipe sarà nei reparti degli ospedali di Gallipoli e Scorrano e dove insieme ai tre cani Frida, Nico e Diana incontreranno i bambini ricoverati con le famiglie che avranno aderito al progetto, in maniera totalmente gratuita e libera.

“L’attivazione del progetto particolare Dottor Scodinzola in corsia, nato dalle associazioni e recepito dal Dipartimento materno-infantile e dalla direzione strategica aziendale ci mette tutti d’accordo, convinti come siamo che l’umanizzazione delle cure pediatriche passa al primo posto nella qualità assistenziale – afferma Carmelo Perrone, Direttore Dipartimento Materno Infantile – perché far sorridere il bambino nel momento buio della malattia è un momento che aiuta fortemente il processo di cura mettere gli amici animali. La Pet Therapy all’interno di questa visione di far sorridere il bambino, di farlo sentire a casa, di farlo sentire protetto e accolto anche dai nostri amici, in questo caso dei bellissimi cani, e’ qualcosa che sicuramente migliorerà il processo di cura. L’ingresso in reparto facilita anche il rapporto tra famiglie, bambini ricoverati e medici. L’amico peloso, come noi lo definiamo, cementa quelle che sono le relazioni anche intrafamiliari e anche fra reparti di cura e famiglie. Questo è un momento e un progetto importante lche credo che sia un fiore all’occhiello dell’Asl di Lecce”.