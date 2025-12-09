Il Museo delle Luminarie di Puglia accende i motori, la II Edizione celebra il mito Ferrari

Le architetture di luce della tradizione pugliese incontrano la velocità e il rosso più famoso del mondo. Il Museo delle Luminarie di Puglia annuncia ufficialmente la sua seconda edizione, dedicata quest’anno al tema “Le eccellenze italiane nel mondo”. Protagonista assoluto sarà il marchio Ferrari, simbolo indiscusso di vittoria e stile italiano a livello globale.

Dopo l’esordio del 2024, che ha visto il museo ospitare un velivolo MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori), l’organizzazione alza ulteriormente l’asticella. L’obiettivo resta quello di creare un dialogo visivo ed emozionale tra l’arte secolare delle luminarie pugliesi e i grandi simboli dell’ingegno italiano.

Un omaggio al Cavallino Rampante

Il percorso espositivo di quest’anno è un tributo alla storia vincente della Scuderia Ferrari. Dalle leggendarie imprese in Formula 1 alle storiche vittorie nella maratona di Le Mans, fino alle competizioni monomarca Ferrari, il museo racconterà la passione per le corse attraverso un allestimento scenografico unico, dove i giochi di luce esalteranno le linee aerodinamiche delle vetture.

La Regina dell’esposizione: Ferrari 488 Challenge

Cuore pulsante della mostra sarà l’esposizione straordinaria di una Ferrari 488 Challenge. La vettura, gioiello di tecnologia progettato per le competizioni GT, appartiene al noto pilota Pino Frascaro, a podio nelle finali mondiali Ferrari 2024 e 2025 figura di riferimento nel motorsport, promotore del Grand Prix del Salento ed organizzato dalla Scuderia automobilistica Motorsport Scorrano.

La presenza della 488 Challenge permetterà ai visitatori di ammirare da vicino un’auto da corsa che incarna la sintesi perfetta tra performance e design, immersa in un’atmosfera magica creata dai maestri paratori pugliesi.

“Per il Comune di Scorrano e i suoi abitanti le Luminarie rappresentano un vero e proprio patrimonio identitario, culturale, storico e spirituale e combinando l’eccellenza delle vetture Ferrari, grazie a Santino Siciliano presidente dell’associazione “Motorsport Scorrano”, vogliamo consolidare il Museo delle Luminarie non solo come custode di una tradizione locale, ma come palcoscenico dinamico dove la Puglia abbraccia le grandi eccellenze nazionali. “L’anno scorso abbiamo volato con le Frecce Tricolori, quest’anno corriamo in pista con il mito Ferrari. È il nostro modo di celebrare l’Italia che vince e che emoziona”, dichiara il Sindaco di Scorrano Mario Pendinelli

L’apertura del Museo Delle Luminarie di Puglia con l’eccellenza Italiana delle Ferrari è patrocinato dal Presidente del Consiglio della Regione Puglia .

Venerdi 12 dicembre alle ore 18.30 nell’atrio del Museo delle Luminarie di Puglia si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con la presenza delle autorità, del Presidente “Salvatore Ingrosso” della Scuderia Ferrari Club di Veglie e di tanti appassionati. Con l’ occasione si svelerà il filmato dedicato alle rosse e alle luminarie, la mostra fotografia dedicata al tricolore e alle vetture vincenti del Cavallino Rampante e ad un ologramma che ci racconta delle eccellenti tipicità della Puglia.

Il programma prevede, dopo la visita al Museo delle Luminarie, una piccola passeggiata tra le installazioni di Luminarie presenti in tutta Scorrano per raggiungere il Presepe di Sabbia dell’associazione “Promuovi Scorrano” che da 7 anni continua ad emozionare il pubblico

Info Utili

La mostra sarà aperta al pubblico a partire dal 12 dicembre 2025 al 6 gennaio 2025 presso Piazza Vittorio Emanuele, questi gli orari da segnare in agenda :

Tutti i giorni: 18:00 – 22:00

Per informazioni e prenotazioni:

Facebook @Museo-delle-Luminarie-di-Puglia pagina del Museo delle Luminarie di Puglia

@Comune di Scorrano-Pagina Istituzionale pagina istituzionale del Comune di Scorrano

E’ possibile prenotare tour guidati e collegati con l’esposizione del Presepe di Sabbia e la visita alle installazioni di luminarie allestite nel centro storico e nella piazza di Scorrano.